Новости Беларуси. Война долгостроям! Жилищное строительство по-прежнему в центре внимания специальной рабочей группы, созданной по поручению Президента.

Напомним, накануне Глава государства потребовал повысить ее эффективность, а также увеличить требования к ответственным лицам. Наши корреспонденты следят за работой над ошибками.

Нина Алексеюк недоумевает: казалось бы, новоселье прошло совсем недавно – дом сдали в 2010, но сегодня вместо внешнего «лоска» новостройки сплошные минусы. Конденсат в квартире и неисправная вытяжка. Обо всех проблемах долгожданных квартир жители дома по улице Богданчука в Бресте узнали только после официального заселения.

Нина Алексеюк:

Здесь были планировщики, все они что-то такое смотрели.

У соседей по несчастью в квартире та же картина: зимой 12 градусов и даже лёд на подоконнике. В подтверждение – фотографии, которые сделали сами жильцы.

Ещё один брестский адрес: Махновича, 31. На строительные недочёты новосёлы сначала закрывали глаза. Жилплощадь какая-никакая, зато своя. Вот только справляться с неприятными сюрпризами всё равно пришлось.

Светлана Самсевич:

Трещины везде, неровности, дырки...

Застройщики не могут или, скорее, не хотят? Главный вопрос строительной отрасли.

В противовес – ещё один пример. Уже из списка положительных. Этой брестской многоэтажкой новоселы на удивление довольны. Дом сдан вовремя. К работам строителей претензий нет.

Николай Сугачёв:

Очень хорошо всё сделано, дом тёплый.

О своей «многоэтажной западне» и сегодня жильцы рассказывают, позвонив по телефону доверия, который организовали специально для этих вопросов. Каждый дом попадает «на карандаш». В первую очередь, рабочей группы по проблемам в строительной отрасли, созданной по поручению Президента страны.

По мнению специалистов, долгостроев можно избежать, причём ещё на первых этапах. Если потребовать у организаций-застройщиков так называемый «входной билет». Гарантию на жилищное строительство как подтверждение собственной состоятельности.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Если ты собираешься аккумулировать средства граждан по строительству жилья, аккумулируй нормативом безопасности ведения такого рода бизнеса. В том числе одним из таких элементов безопасности должна быть определенная гарантия. У КГК есть такое предложение: не менее 30% собственных средств должно быть изначально, чтобы потом привлекать средства дольщиков.

Сроки, цены, условия. Всё это будет гарантировано. Отсюда - повышение эффективности распоряжения средствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.