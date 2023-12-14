Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве

Мероприятия двухдневного совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России начнутся сегодня, 14 декабря, в Москве. Повестка дня включает несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятия двухдневного совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России начнутся сегодня, 14 декабря, в Москве. Повестка дня включает несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их числе темы двустороннего сотрудничества, евразийской безопасности, а также взаимодействия Беларуси и России с государствами Азии, Латинской Америки, Африки и Карибского бассейна.
Программой предусмотрены переговоры двух министров, Сергея Лаврова и Сергея Алейника. По итогам заседания коллегии запланировано подписание пакета документов. Среди них программа согласованных действий участников Союзного государства в области внешней политики до 2026 года. В ближайшее время в Москве также состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ. Затем анонсирован саммит лидеров Содружества.