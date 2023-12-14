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Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве

14 декабря 2023 07:47
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Мероприятия двухдневного совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России начнутся сегодня, 14 декабря, в Москве. Повестка дня включает несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве-1

В их числе темы двустороннего сотрудничества, евразийской безопасности, а также взаимодействия Беларуси и России с государствами Азии, Латинской Америки, Африки и Карибского бассейна.

Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве-4

Программой предусмотрены переговоры двух министров, Сергея Лаврова и Сергея Алейника. По итогам заседания коллегии запланировано подписание пакета документов. Среди них программа согласованных действий участников Союзного государства в области внешней политики до 2026 года. В ближайшее время в Москве также состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ. Затем анонсирован саммит лидеров Содружества.

# Беларусь-Россия

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