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200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны

08 апреля 2018 12:34
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Новости Беларуси. Испытание маршем. В профессиональный праздник – День войск противовоздушной обороны – им дан приказ из пункта постоянной дислокации перебазироваться на учебный полигон ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны-1

200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны-3

200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны-5


Испытание непростое и для личного состава, и для техники. Зенитчики преодолеют почти полстраны. Во время марша также отрабатываются вопросы контрдиверсионной деятельности. Поисковые группы и штурмовики с воздуха обеспечивают прикрытие для колонны техники. Впереди зенитчиков ждет совместное тактическое учение с боевой стрельбой.

200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны-7

200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны-9

200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны-11

200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны-13

200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны-15

# Армия Беларуси # Фотофакт

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