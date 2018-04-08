200 километров для достижения цели. Белорусские зенитчики совершают марш-бросок в День войск противовоздушной обороны

Новости Беларуси. Испытание маршем. В профессиональный праздник – День войск противовоздушной обороны – им дан приказ из пункта постоянной дислокации перебазироваться на учебный полигон ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Испытание непростое и для личного состава, и для техники. Зенитчики преодолеют почти полстраны. Во время марша также отрабатываются вопросы контрдиверсионной деятельности. Поисковые группы и штурмовики с воздуха обеспечивают прикрытие для колонны техники. Впереди зенитчиков ждет совместное тактическое учение с боевой стрельбой.