Что такое пакетный принцип в законотворчестве и на что сделают акцент в Год малой родины? Большое интервью с Михаилом Мясниковичем

Новости Беларуси. В Совете Республики начался сессионный период – это стало поводом для эксклюзивного интервью со спикером верхней палаты белорусского парламента Михаилом Мясниковичем. О малой родине, роли регионов в развитии страны, законотворчестве и не только – интервью в программе «Неделя».

Михаил Владимирович, на весеннюю сессию вынесено более 20 законопроектов. Какие, по-вашему, из них можно выделить в качестве приоритетных? Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Несмотря на то, что есть указ Президента, которым определен перечень законопроектов, планируемых к рассмотрению Национальным собранием, мы постарались в определенной степени актуализировать вопросы в связи с недавно вышедшими, я считаю, системными документами главы государства. Совет Республики сформировал своего рода дорожную карту. Мы планируем рассмотреть изменения и дополнения в семь кодексов, порядка 20 законов. Потребуется также внесение изменений и дополнений где-то в 10-ти ныне действующих указов Президента. Я уже не говорю о том, что добрых три десятка постановлений правительства также придется скорректировать с нормами седьмого декрета. Таким образом, мы может говорить о комплексном подходе, о неком пакетном принципе для того, чтобы нормативно-правовые акты, которые принимаются Советом Республики и, естественно, Палатой представителей, работали на перспективу и позволяли решать вопросы сегодняшнего дня.

То есть это как раз тот пакетный принцип, который вы заявляете, по совершенствованию законотворческой деятельности? Михаил Мясникович:

Это один из опорных пунктов, который говорит о неких новациях в законопроектной деятельности. Я бы здесь обозначил три главных вопроса: оценка регулирующего воздействия, вопрос о научной экспертизе и пакетный принцип. Как соблюсти баланс, чтобы с одной стороны действительно повысить качество подготовки нормативно-правовых актов, а с другой – не слишком увеличить время на эту работу? Михаил Мясникович:

Мудрый вопрос. Я не вижу здесь какой-то угрозы, что может создаться некий правовой вакуум, потребуется дополнительное время и так далее. У нас в стране сформировано национальное законодательство, в том числе регулирующее экономические отношения. Поэтому база – она есть. И сейчас мы можем говорить об углублении отдельных условий хозяйствования. Вы неоднократно отмечали, что роль регионов необычайно важна в социально-экономическом развитии всей страны. Скажите, на что вы ориентируете сенаторов в Год малой родины?

Михаил Мясникович:

У нас появилась, можно сказать, дополнительная функция. Она не столько нова по своей сути, сколько оказалась более востребованной в последнее время. Речь идет о декрете № 1 2018 года – о содействии занятости. Президент записал в этом декрете, что комиссии (районные, городские, областные), как правило, возглавляются председателями соответствующих Советов. Самое главное в этих комиссиях – индивидуальный подход. То есть не просто огульно сказать, что вы плохие, чего-то не сделали. Надо увидеть человека. А увидеть это можно через Советы, через депутатов, которые работают рядом. Надо увидеть людей, которые действительно сталкиваются с проблемами. То есть Год малой родины через людей?