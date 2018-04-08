Что такое пакетный принцип в законотворчестве и на что сделают акцент в Год малой родины? Большое интервью с Михаилом Мясниковичем
Новости Беларуси. В Совете Республики начался сессионный период – это стало поводом для эксклюзивного интервью со спикером верхней палаты белорусского парламента Михаилом Мясниковичем. О малой родине, роли регионов в развитии страны, законотворчестве и не только – интервью в программе «Неделя».
Михаил Владимирович, на весеннюю сессию вынесено более 20 законопроектов. Какие, по-вашему, из них можно выделить в качестве приоритетных?
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Несмотря на то, что есть указ Президента, которым определен перечень законопроектов, планируемых к рассмотрению Национальным собранием, мы постарались в определенной степени актуализировать вопросы в связи с недавно вышедшими, я считаю, системными документами главы государства.
Совет Республики сформировал своего рода дорожную карту. Мы планируем рассмотреть изменения и дополнения в семь кодексов, порядка 20 законов. Потребуется также внесение изменений и дополнений где-то в 10-ти ныне действующих указов Президента. Я уже не говорю о том, что добрых три десятка постановлений правительства также придется скорректировать с нормами седьмого декрета. Таким образом, мы может говорить о комплексном подходе, о неком пакетном принципе для того, чтобы нормативно-правовые акты, которые принимаются Советом Республики и, естественно, Палатой представителей, работали на перспективу и позволяли решать вопросы сегодняшнего дня.
То есть это как раз тот пакетный принцип, который вы заявляете, по совершенствованию законотворческой деятельности?
Михаил Мясникович:
Это один из опорных пунктов, который говорит о неких новациях в законопроектной деятельности. Я бы здесь обозначил три главных вопроса: оценка регулирующего воздействия, вопрос о научной экспертизе и пакетный принцип.
Как соблюсти баланс, чтобы с одной стороны действительно повысить качество подготовки нормативно-правовых актов, а с другой – не слишком увеличить время на эту работу?
Михаил Мясникович:
Мудрый вопрос. Я не вижу здесь какой-то угрозы, что может создаться некий правовой вакуум, потребуется дополнительное время и так далее. У нас в стране сформировано национальное законодательство, в том числе регулирующее экономические отношения. Поэтому база – она есть. И сейчас мы можем говорить об углублении отдельных условий хозяйствования.
Вы неоднократно отмечали, что роль регионов необычайно важна в социально-экономическом развитии всей страны. Скажите, на что вы ориентируете сенаторов в Год малой родины?
Михаил Мясникович:
У нас появилась, можно сказать, дополнительная функция. Она не столько нова по своей сути, сколько оказалась более востребованной в последнее время. Речь идет о декрете № 1 2018 года – о содействии занятости. Президент записал в этом декрете, что комиссии (районные, городские, областные), как правило, возглавляются председателями соответствующих Советов.
Самое главное в этих комиссиях – индивидуальный подход. То есть не просто огульно сказать, что вы плохие, чего-то не сделали. Надо увидеть человека. А увидеть это можно через Советы, через депутатов, которые работают рядом. Надо увидеть людей, которые действительно сталкиваются с проблемами.
То есть Год малой родины через людей?
Михаил Мясникович:
Год малой родины через людей. Наша малая родина – это там, где живут наши люди. Кто-то уехал, а кто-то остался жить там, где родился.
Михаил Владимирович, а где ваша малая родина?
Михаил Мясникович:
Моя малая родина – это Несвижский район, поселок Снов. Я там бываю не очень часто, там уже никого не осталось из моих родных. Но я очень горжусь, что моя малая родина действительно может быть хорошим примером для многих регионов.