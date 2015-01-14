Александр Лукашенко направил обращение главам государств-членам ЕАЭС — мнения политогов

Новости Беларуси. Единая агропромышленная политика, механизм защиты собственного рынка и открытость в вопросах диалога с ВТО. Это одни из основных инициатив, которые прозвучали в обращении Президента Александра Лукашенко к главам государств Евразийского экономического союза.

Президент в очередной раз озвучил основную цель объединения – интеграция на основе соблюдения прав и интересов всех участников ЕАЭС.

Первые дни нового объединения. С января начал функционировать Евразийский экономический союз. Детали и векторы совместной политики обсуждались не раз. На высшем уровне. В итоге документ о создании ЕАЭС 29 мая 2014 год подписали в Астане три президента — Беларуси, России и Казахстана. В октябре к договору присоединилась Армения. Через два месяца — свою визу под договором поставил Президент Кыргызстана. Кстати, именно на встрече в декабре выбрали и первого председателя. Им стала Беларусь. Эксперты отмечают: не случайно — это знак доверия со стороны партнёров. 13 января Президент Беларуси направил обращение к главам государств-членам ЕАЭС.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Мы демонстрируем, что мы заинтересованы в дальнейшей интеграции. И мы показываем, каким образом эти интеграционные процессы должны проходить. Нам сейчас это дает возможность, по крайней мере, обозначить для партнеров и сформировать те контуры Евразийского экономического союза, которые нам будут выгодны. Президент в своих обращениях обозначил: это наднациональная промышленная политика, наднациональное планирование вопросов продовольственной безопасности и, конечно же, это единый рынок без всяческих изъятий и ограничений.

Вместо тройки уже пятёрка партнёров. Союз — это дальнейший шаг, уже по функционированию общего рынка. О том, что обеспечить нужно четыре главных свободы — движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы — ещё раз подчёркивается в обращении. Согласованной, а в перспективе единой должна быть промышленная и агропромышленная политика.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Чтобы не сталкивать производителей союзных государств между собой внутри рынка, необходимо так спланировать производство, так наладить процессы экспорта продукции, чтобы мы не дрались на внутреннем рынке, а абсолютно совместно продвигались на рынок третьих стран, завоевывали мировые рынки.

Последовательна и позиция Беларуси в другом: избавиться нужно от каких-либо изъятий и ограничений. Ведь без соблюдения правил общей торговли неэффективна будет и сама интеграция. Кроме того, согласованная политика поможет избежать спорных вопросов. Например, подобных недавним ограничениям на поставку белорусской мясо-молочной продукции. В Минсельхозпроде заверяют: сейчас продолжаются переговоры с Россельхознадзором по унификации общих документов. Они как раз и регулируют оборот продуктов питания внутри Союза.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Эта работа будет продолжена. Я думаю, что в дальнейшем все принятые документы позволят выработать такие механизмы, которые уже никогда не позволят внутри нашего Союза происходить таким событиям. Мы вместе должны так укрепиться, так интегрироваться, чтобы мы себя защитили, чтобы к нам никто не мог проникнуть, нам помешать, мы должны искать новые рынки сбыта, заниматься диверсификацией поставок нашей продукции.

Содержится в обращении и ряд других предложений. Функционирование единых рынков лекарственных средств и медицинских изделий, развитие экспорта, формирование общих рынков электроэнергии, газа и нефти. Ожидает Беларусь и открытости в вопросах диалога с ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Сергеев, политолог:

Позиция относительно ВТО должна быть не просто согласованная, а единая, потому что кто-то является членом ВТО, в частности Российская Федерация, Республика Беларусь не является. Хотя в рамках Евразийского экономического союза экономические отношения строятся на принципах ВТО.