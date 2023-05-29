Прямой эфир

Лукашенко направил поздравление странам ЕАЭС в День Евразийского экономического союза

29 мая 2023 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощный фактор устойчивости в период турбулентности – так назвал ЕАЭС Президент Беларуси в поздравлении с Днем Евразийского экономического союза, направленном лидерам Армении, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно 29 мая 2014-го был подписан Договор о создании ЕАЭС.  

Лукашенко направил поздравление странам ЕАЭС в День Евразийского экономического союза-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Союз успешно прошел этап становления и является значимой международной организацией, авторитет которой на глобальном уровне неуклонно повышается. В нынешний период острой геополитической и экономической турбулентности приверженность евразийской интеграции является мощным фактором устойчивости, роста экономики и социальной стабильности. Уверен в том, что совместными усилиями и действиями в духе союзничества и солидарности странам ЕАЭС удастся в полной мере реализовать потенциал организации.  

# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко принимает главу Центробанка России во Дворце Независимости
29 мая 2023 08:00

Александр Лукашенко принимает главу Центробанка России во Дворце Независимости

Минскому тракторному заводу исполнилось 77 лет
29 мая 2023 07:54

Минскому тракторному заводу исполнилось 77 лет

Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра
29 мая 2023 07:11

Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра