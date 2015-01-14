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Пассажирский автобус обстрелян на трассе Мариуполь – Донецк: 12 человек погибли, 18 ранены

14 января 2015 07:26
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Новости Украины. В Украине растет число жертв среди пассажиров автобуса, который накануне попал под обстрел. На месте погибли 12 человек, 18 человек ранены.

Трагедия случилась на трассе Мариуполь – Донецк. Украинская сторона возложила ответственность за случившееся на ополченцев. Однако они обвинения отрицают и называют это провокацией.

В связи с трагедией президент Украины Петр Порошенко выступил с экстренным телеобращением к народу. Он заявил, что подпишет указ об очередном этапе мобилизации. Также глава государства пообещал, что власти ограничат передвижение граждан в районе силовой операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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