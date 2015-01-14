14 января в Гродненском и Брестском регионах делегаты 42-го съезда БРСМ встретились с губернаторами

Новости Беларуси. От социальных проектов до бизнес-идей — вопросы и проблемы, которые волнуют молодежь, обсуждали 14 января сразу в двух областных центрах страны: Бресте и Гродно. Сюда съехались более сотни молодых людей, представляющих актив БРСМ.

Студентка Гродненского аграрного университета Виктория Качкарик — волонтёр с четырёхлетним стажем. Став активным членом БРСМ, всё своё свободное время девушка помогает тем, кто в этом больше всего нуждается. Вместе с единомышленниками Виктория пропагандирует здоровый образ жизни, опекает пожилых и тяжело больных людей. Став делегатом 42-го съезда БРСМ, студентка намерена поделиться опытом волонтёрской работы с коллегами из других регионов.

Виктория Качкарик, делегат 42-го съезда БРСМ от Гродненской области, студентка Гродненского аграрного университета:

На республиканском уровне хотелось бы поднять этот вопрос и сказать, что волонтёрство является и должно являться одной из важных частей в жизни общества.

А вот брестчанин Дмитрий Песков на 42 съезд БРСМ едет в качестве руководителя молодежного инвестиционного проекта. Инициативу молодых брестских инженеров по созданию первого в стране мини-завода по переработке использованных элементов питания не просто отметили, но и заметили иностранные инвесторы. Авторы проекта подчеркивают: переработка старых батареек не только плюс в сторону экологии, но и реальная помощь экономии. Из отработанных элементов питания получают чистый литий – металл достаточно дорогой и редкий. Его можно использовать в производстве новых батареек и даже в косметологии.

Дмитрий Песков, делегат 42 съезда БРСМ от Брестской области:

Уже готовится проектно-сметная документация. Мы планируем на базе Брестского государственного университета им. Пушкина сделать «штаб», который будет координировать в себе и проекторов, и людей, который будут участвовать в строительстве.

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Польза есть в конкретных делах. Хорошо то, что это не просто теоретические рассуждения, а то, что они делают. Сегодня это же не просто для галочки.

14 января руководителю ещё одного региона — Гродненского — молодые делегаты будущего съезда в качестве символа преемственности поколений вручили членский билет Белорусского республиканского союза молодёжи.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Для меня работа в молодёжных организациях, в комсомоле — это часть моей жизни. От этого никуда не уйдёшь и причём одна из лучших частей жизни.

Предстоящий 42 съезд БРСМ во многом событие символичное, ведь наступивший год объявлен Годом молодёжи. На подготовку к этому масштабному слёту осталось совсем мало времени. За оставшиеся четыре дня нужно чётко сформулировать свои идеи и предложения. Ведь уже 19 января их нужно будет не только озвучить, но и заинтересовать ими молодёжь со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.