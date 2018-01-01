Таможенный кодекс ЕАЭС начал действовать в Беларуси 1 января 2018 года

Новости Беларуси. В 2018 год Беларусь вступила с рядом новшеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое примечательное, что уже 1 января начал действовать Таможенный кодекс ЕАЭС: единые правила для перемещения товаров и грузов в союзе пяти стран.

В прошлое ушли бумажные носители. Внедрено электронное декларирование. Отметим, что именно по инициативе Беларуси до 4 часов сокращено возможное время так называемого «срока выпуска грузов». То есть все формальности для попадания товара на рынок страны решат за минимальный срок.