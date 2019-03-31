Беларусь-Австрия. Что публиковал в соцсетях федеральный канцлер Австрии, находясь в Минске?

Новости Беларуси. Беларусь помнит и не забудет никогда. На неделе в мемориальном комплексе «Тростенец» открылся памятник жертвам нацизма «Массив имен»,

Он посвящен памяти более 10 тысяч австрийских граждан еврейского происхождения, убитых в Тростенце в 1941-1942 годах. Мемориал открыли Александр Лукашенко и канцлер Австрии Себасьян Курц, который прибыл в Беларусь с официальным визитом. Но общая память о жертвах нацизма и понимание, что такое не должно повториться, к счастью, не единственное, что связывает Беларусь и Австрию. Среди стран Европейского союза именно Австрия наиболее активно и планомерно выступает за выстраивание взаимовыгодных отношений с нашей страной. Причем заинтересованность не только политическая – Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Например, в 2018 году привлечено около 300 миллионов долларов. Именно экономическое партнерство стало во главу угла на переговорах Александра Лукашенко и Себастьяна Курца, которые состоялись на следующий день после открытия мемориала. Подробнее о визите австрийского канцлера – корреспондент Алена Сырова. Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма «Массив имён»

Алена Сырова, корреспондент:

Имена всех 10 тысяч австрийских евреев, погибших в лагере смерти «Тростенец», сегодня доподлинно известны во многом потому, что люди сами покупали билеты на поезда, везущие их в последний путь. Память каждого безвинно убитого увековечена на этих 10 столбах – по числу вагонных составов – и ни одно имя не упущено.

Тысячи километров в своем почтенном возрасте преодолел Курт, чтобы в «Массиве имен» отыскать то, что принадлежит его отцу. Хайни Гутфройд был ювелиром, любящим мужем и отцом 4-летнего мальчишки – таким и остался в памяти.

Курт Гутфройд, родственник погибшего в лагере смерти «Тростенец»:

Папу у нас забрали. По счастью, в тот момент ни меня, ни мамы не оказалось дома. Мы искали его, и только после окончания войны мы узнали, что его жизнь оборвалась здесь. Я не мог сдержать эмоций, когда положил камень.

Символ вечности – камешки, которые евреи кладут к надгробиям, или живые цветы, сегодня есть куда нести в память о сожженных и расстрелянных в «Тростенце». Один из крупнейших в Европе, он расположился на территории в 124 гектара: дорога смерти, яма-крематорий и места казни. В 2018 году в урочище Благовщина с участием глав Беларуси, Германии и Австрии открыли мемориальный комплекс. Тогда же президент Австрии выступил с инициативой увековечить память своих соотечественников. В распоряжении СТВ оказались кадры, на которых запечатлено, как создавался памятник и что находится внутри.

Константин Костюченко, скульптор:

Это большой межгосударственный проект, который длился больше года. Мы в 3D сделали визуализацию, один монумент относительно второго, посмотрели, как они будут работать. В конце концов нашли хороший вариант, который устраивал и одну и вторую сторону. Материал, на котором остановились, – фибробетон.

Преклонить колено к монументу помимо родственников узников приехали Александр Лукашенко и Себастьян Курц. Самый молодой в истории канцлер Австрии признал, что многие годы трагедия «Тростенца» была в их стране неизвестной. Оттого особенно ценно, что белорусы берегли память не только о своих соотечественниках.

По инициативе белорусского Президента пять лет назад Тростенец из чистого поля, по сути, братской могилы без надгробий, превратился в мемориальный комплекс мирового масштаба и значения.

Такая мощная основа белорусско-австрийских отношений делает нас ближе, чем кажется. Да и в целом у наших стран нет претензий друг к другу в политических вопросах.

Александр Лукашенко и Себастьян Курц единодушны в том, что залог безопасности и стабильного развития наших стран зависит от обстановки в регионе.



Александр Лукашенко: Мы рассчитываем на расширение взаимодействия с Австрией Президент Беларуси – политик более опытный, точку зрения канцлера Австрии разделяет. Беларусь готова сотрудничать с Евросоюзом, тем более с таким, который в перспективе видит Себастьян Курц.

Свои идеи о настоящем и будущем ЕС он изложил в интервью одному авторитетному изданию. Наш Президент, кстати, его внимательно изучил, накануне встречи. Себастьян Курц – Александру Лукашенко: «Важно, чтобы Австрия как часть ЕС могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной» Смелость – это вообще про нынешнего канцлера Австрии. В рекордно юные для политика 27 он возглавил главное внешнеполитическое ведомство страны (ради карьеры даже пришлось приостановить учебу в вузе). Кстати, будучи министром иностранных дел, Курц приезжал в Беларусь, когда наша страна была под санкциями со стороны Евросоюза – это о многом говорит, согласитесь.

Политик предельно открыт: он активно ведет аккаунты в соцсетях и поездке в Беларусь посвятил целый ряд постов. Рассказал и о хлебосольности белорусов, держал в курсе хода переговоров на высшем уровне.

Конечно, лучшее подтверждение хороших отношений между странами – такие же экономические показатели. Над этим мы как раз и работаем. Основа заложена еще во времена Советского Союза. Мы поставляем на австрийский рынок недрагоценные металлы, продукцию деревообработки и нефтепродукты. Они, в свою очередь, инвестируют в модернизацию наших производств, в банковский сектор, связь. Сегодня в Беларуси порядка сотни предприятий с австрийским капиталом.

Хуберт Берч, бизнесмен, вице-президент Промышленной палаты Австрии:

Большое преимущество для инвестора – это тесное сотрудничество с местными властями. Поддержка с их стороны в сочетании со свободными экономическими зонами – идеальная комбинация для инвестирования. А еще австрийские бизнесмены могут найти в Беларуси образованных сотрудников. Господин Берч еще с конца 80-х инвестирует в наш молочку. Начинали с поставок оборудования на Щучинский маслосырзавод. Сегодня их техническое оснащение на заводах практически в каждом регионе Беларуси. Еще один успешный инвестпроект – система оплаты дорог, которая сегодня покрывает больше 800 километров. Создавалась пять лет назад, тогда вливания исчислялись сотней миллионов долларов.

Юлия Познанская, заместитель директора ГУ «Белавтрострада»:

Это новые телекоммуникационные технологии, позволяющие взимать плату за проезд без остановки транспортного средства. Этот проект полностью успешен.

Всего же в нашу страну австрийцы инвестировали порядка 120 миллиардов евро. Но товарооборот пока еще не достиг своего пика.

Александр Лукашенко заверил австрийского канцлера в том, что лично готов помогать налаживать торговые отношения даже между конкретными предприятиями. Федеральный канцлер Австрии подарил Александру Лукашенко лыжи Очень адресный и скрупулезный подход обеих сторон к решению глобальных вопросов можно оценить по более мелким. Традиционный обмен подарками получился скорее личным. Александр Лукашенко подарил Себастьяну Курцу икону Святой Софии Слуцкой и знаменитый шоколад «Президент». Зная об увлечении главы белорусского государства спортом, канцлер Австрии подарил горные лыжи.