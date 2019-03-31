Александр Лукашенко: Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак

Новости Беларуси. Центральное событие недели – двухдневная рабочая поездка Президента в Могилевскую область. Пожалуй, самая непростая после Орши, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства приехал на малую родину, в Шкловский район. Сейчас там, как и по всей стране, готовятся к весенне-полевым работам. Уже в первый день поездки высоким должностным лицам глава государства задал конкретные вопросы, главный из которых: почему Могилевская область находится на последних местах в социально-экономическом развитии? И особенно удручает ситуация в сельском хозяйстве: за первые два месяца 2019 года темп роста едва превысил 90 %.

И это в области, за которую отвечает свет аграрных кадров страны. И это в области, где все силы и средства брошены на создание агрохолдинга «Купаловское» (по задумке Президента сельхозпроизводства XXI века). Здесь глава государства был меньше года назад. И тогда ему было доложено, что ресурсы для развития есть, а главная причина невыполнения намеченных планов – нарушения технологической и исполнительской дисциплин. И вот Президент вновь в «Купаловском». Что происходит в хозяйстве, было показано по всем телеканалам, ролики стремительно разлетелись по интернету. Правда, каждый увидел и услышал то, что захотел. Сместить акценты – у мастеров слова это выходит на раз. А ведь, по сути, речь все о том же отсутствии технологической и исполнительской дисциплин, безответственности и попустительстве, что и год назад. Хорошо, если не хуже. А вы говорите – из-за грязных коров.

Юлия Огнева, СТВ:

И если уж на то пошло. Я – далеко не специалист в сельском хозяйстве. Хотя корову не только видела, но и пасла, и даже доила (подробнее здесь). Так вот у меня вопрос: разве для ослабленной после отела коровы и, тем более, для нездорового животного не должны быть созданы условия еще лучшие, чем у остального стада, чтобы быстрее набирало силы и выздоравливало? Но обижаться – оно ж проще, чем дело делать. О судьбе этих белорусских коров узнала вся Америка. Буренки молочно-товарного комплекса «Слижи» попали на страницы таблоида Washington Post, а посты в аккаунтах и мессенджерах прямо-таки утонули в лайках за такой разнос от Президента. Коровы из хозяйства «Амкодор-Шклов» стали интернет-мемом даже в соседних странах. Орфография сохранена.

Люди более приземленные, которые работают на земле и заботятся не о высоких технологиях, а о высоких показателях и таких же идеях – накормить страну, тоже не могут молчать.

Вячеслав Ковальчук, первый заместитель председателя Каменецкого райисполкома:

В сельскохозяйственном производстве мелочей не бывает. Начиная с мехдвора, реммастерских, точно так же и по животноводческим помещениям, должно все соблюдаться и выполняться вовремя.

Михаил Страпко, генеральный директор ОАО «Видомлянское»:

Любое производство должно начинаться именно с порядка и с того, как ты организовываешь у себя работу. Всю неделю Беларусь обсуждает рабочую поездку Президента в Шкловский район. Сам Александр Лукашенко еще раз объяснил, за что лишились постов даже крепкие хозяйственники от базового до правительственного уровней. Но некоторые одиозные масс-медиа взялись отмывать утопающее хозяйство. Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно» Железная дисциплина в «Беловежском». Здесь даже из отходов получают доходы. Специальный комбайн убирает навоз, и сразу в поле. Аппарат дорогой, но за год окупился.

Александр Дунькович, генеральный директор агрохолдинга:

Все технологические процессы стараемся совмещать в одно время. То есть во время доения коров происходит кормление, уборка органики для того, чтобы корова, выйдя из доильного блока, попадала всегда в чистое помещение со свежей кормосмесью.

Принцип получения большого молока заключается в том, что в первую очередь мы создаем условия для их содержания.

Вот такие комплексы и приносят стране миллиарды долларов за молоко.

А с такими аграрии подают в молоко. Понятно, что вовсе не так должна выглядеть брендовая отрасль страны. Но не только и не столько коровы, а плетущиеся в хвосте показатели Могилевской области стали последней каплей на чаше кадровых решений. Александр Лукашенко: «Это нетерпимо, что вы телепаетесь непонятно почему» Неэффективные хозяйства не оставят, а крепким нужны другие подходы. Виноград в промышленных масштабах, конечно, в Шкловском районе вырастить не получится. Но изюминку искать надо. Хотя здесь бы с посевной управиться. Весна располагает к оптимальным срокам сева, но удобрений нет, по топливу – задолженность. Звучат оправдания по отрасли и региону.

– 103,5 % молока.

– В прошлом году насколько мы провалились?

– 96,6 %.

– Ну так это ты выйдешь на прошлый год только. Те самые коровы из «Купаловского»: сравниваем содержание с ветеринарными правилами

На протокольном языке это называется «глава государства отклонился от заранее утвержденного графика». В простонародье – дошел и доехал туда, куда чиновники не заглядывают. Погрузчики скучают без дела в закрытом боксе четвертый месяц, а дорогостоящий импортный комбайн ржавеет под открытым небом не первый год. Как надо относиться к технике нашим корреспондентам показали в «Видомлянском».

Михаил Страпко:

Площадка для металлолома огорожена. Здесь лежит металлолом, который пойдет на сдачу. А при таком железном порядке здесь даже цветы растут.

Михаил Страпко:

Здесь, на мехдворе, в свое время – будем так говорить – не очень было. Но 10 лет назад мы навели, как мы считаем, порядок. В летнее время, если бы вы приехали, вы бы увидели, что здесь не только чисто и красиво, что здесь растут цветы.

А вот Президент увидел другую картинку: металлолом – под крышей, техника – на улице (хотя она уже тоже металлом). И это мехдвор «Амкодор-Шклов» – не самого слабого звена агрохолдинга «Купаловское». Посещение, которое напомнило журналистам о визитах Президента на «Ивацевичдрев», «Борисовдрев», Гомельский мясокомбинат и в Оршу.