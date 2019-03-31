Те самые коровы из «Купаловского»: сравниваем содержание с ветеринарными правилами

Новости Беларуси. Что говорить, если даже за несколько лет четкую систему управления «Купаловского» – а его создают по поручению Президента – не разработали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По замыслу главы государства агрохолдинг должен стать визитной карточкой белорусского АПК XXI века. Но пока даже давно пустующую контору не обжили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы безобразно отнеслись к моему поручению. Я о конкретном помещении говорю. Вы этого не сделали. Невозможно с вами иметь дело. Безобразие! Вы утонули в лавренковской бюрократии. Еще Президент увидел, в чем утонули коровы, а до этого оценил доильный зал. Даже накануне здесь еще подкрашивали и ограждения, и реальную ситуацию красивыми цифрами. Но при такой занятости забыли металлическую планку прибить.

Александр Лукашенко: Если бы я был руководителем, а ты был бы у меня здесь, это был бы последний день твоей работы Первый косяк – дверной. Дальше – тотальная инспекция. Вложили миллиарды бюджетных денег – строили ведь как образец для всей страны. Но вместо современного комплекса вышли авгиевы конюшни. Даже главные экскурсоводы белорусского АПК растерялись.

Александр Лукашенко:

Ничего вы не знаете, вы этим не занимаетесь. Два года корове, и вы на бойню ведете корову. Нет, если это нормально, ты скажи, что нормально. Почему я тебе говорю «одиннадцать»? Потому что когда ты мне начал лапшу на уши вешать с Русым, я взял домой и держу этот скот. Одной одиннадцать, остальным по восемь, девятый год. Точно так содержатся. Копыта, не копыта – ну, на пастбище летом выгоняем. Кто вам мешает?

Глава государства не раз рассказывал, как помогал матери по хозяйству, да и у самого мини-ферма есть. В общем, разбирается в коровах. Но есть еще и ветеринарные правила. Например, в постановлении Минсельхозпрода от 14 января 2014 года (с подписью Леонида Зайца) сказано: