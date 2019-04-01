Александр Лукашенко – Мартину Сайдику: «Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать»
Новости Беларуси. Беларусь готова и впредь поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 1 апреля встретился со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком. Его называют опытным дипломатом с широким спектром знаний. От международного права до многосторонних отношений.
Должность представителя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик занял в 2015 году, сменив на этом посту Хайди Тальявини. Таким образом, ОБСЕ на переговорах австрийский дипломат представляет уже около четырёх лет. И каждый раз говорит о своей приверженности именно Минским соглашениям, их необходимости и безальтернативности.
А еще признает, как и другие международные партнеры, вклад Беларуси и лично нашего Президента в создание условий для переговоров. Очевидно, такая площадка для диалога как Минск просто необходима для стабилизации обстановки в Украине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно с вами сегодня встретиться. Вижу вас как бойца постоянно в течение 5 лет на украинском фронте, но на территории Беларуси. Вы знаете мое отношение, отношение белорусов к этому конфликту в Украине. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет. Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине. Почему, вы тоже знаете. Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей – белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна.
Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет. Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил.
Мартин Сайдик, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе:
Большое спасибо, что вы принимаете здесь, за долголетнюю поддержку. Говорю про долголетнюю, потому что можно этот конфликт было решить давнным давно. То, что вы поддерживаете, я уже несколько раз выразил благодарность. Минск как место встречи – именно то, что нам сейчас нужно. Ваше терпение и понимание мы очень ценим.
Трехсторонняя контактная группа работает с июня 2014-го. При ее непосредственном участии уже в сентябре 2019 года были достигнуты Минские договоренности – так называемый «Минск-1». А в ходе саммита в «нормандском формате» в феврале 2015-го был согласован «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Также в списке основных результатов работы – установление режимов тишины, проведение разминирования, решение гуманитарных проблем.