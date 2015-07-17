Александр Лукашенко намерен вернуться к вопросу об объединении предприятий «Камволь» и «Сукно»

Новости Беларуси. Будущее камвольного предприятия и текстильной отрасли в целом обсуждали 17 июля на совещании у президента. Решение о глобальной модернизации было принято еще в 2012 году. Из-за плачевного состояния дел на предприятии произошли крупные кадровые перестановки. И тогда Александр Лукашенко поручил завершить реконструкцию «Камволя» до 2015 года. Часть проблем решена, но не все так гладко.

Уже 40 лет на предприятии и одна из первых, кто стал на «ты» с новым оборудованием. За свою карьеру Наталья Скиба видела немало. И вот – последняя модернизация. Стать она должна новой страницей в истории завода, ведь закупленное оборудование поможет выпускать качественный продукт. Причем мощностей модернизированного завода хватить должно в первую очередь для внутреннего рынка. Поставлять продукцию планируют и за рубеж.

Наталья Скиба, исполняющий обязанности мастера смены ОАО «Камволь»:

Самое важное, чтобы было хорошее сырье. Эти станки предназначены для очень хорошего сырья. Тогда будет и работа, и нормы высокие, и качество будет соответствовать всем стандартам.

Тем не менее не все проблемы решены. Контролирующие органы отмечают: сроки модернизации затягиваются, увеличивается и стоимость строительно-монтажных работ. Некогда флагман белорусского легпрома – «Камволь» – позиции пока не восстановил.

О перспективах текстильной отрасли говорили 17 июля вновь – на совещании у главы государства. К разговору приглашены председатель Комитета госконтроля, представители Правительства и Администрации Президента, мэр Минска, руководители концерна «Беллегпром» и Минского камвольного комбината. Александр Лукашенко интересуется, что сегодня происходит в отрасли и как выполняются поручения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В свое время не единожды я обращался к этому вопросу – по вопросу «Камволя» и «Сукно», бывал не единожды на этих предприятиях. Тогда мы принимали конкретные решения. Были ответственные люди за исполнение принятых президентом решений.

Первый вопрос: как выполнены мои поручения? У меня складывается впечатление, что я поручил, ситуация там стала еще хуже. И мне вместо ответа на вопрос «как выполнены мои поручения» подсовывают новые решения президента. Так не годится. Прежде давайте разберемся, что сегодня происходит на этих предприятиях.

Крупные кадровые перестановки на предприятии произошли в декабре 2012 года. Тогда глава государства посетил завод. Успешным его можно было назвать едва ли: работы по реконструкции зданий не начинались, уровень износа основного технологического оборудования составлял около 90%. Завод в буквальном смысле «держался» на «новинках», закупленных в 2008 году. А ведь предприятие – единственное в стране по производству камвольного волокна.

В итоге со своих постов были сняты руководитель предприятия, генеральный директор концерна «Беллегпром» и его заместитель.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Президент поставил задачу провести глубокую модернизацию предприятия. Во-первых, привести в порядок, по сути дела, сделать полную реновацию тех зданий, сооружений, которые были построены еще полвека назад. Самое главное – переоснастить это предприятие самым новейшим, самым современным оборудованием для двух целей: увеличить практически в шесть раз мощности этого комбината и получить совершенно другого качества камвольные ткани, которыми бы с удовольствием пользовались наши швейные предприятия. Решить проблемы импортозамещения в значительной степени.

Посещение завода президентом дало старт модернизации. Модернизации, которая сделает продукцию конкурентоспособной.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Президент дал жесткое поручение войти в определенные изначально Указом Президента сроки – первое. Второе: проревизировать стоимость, сформировать ее справедливой. Капиталовложения, которые осуществляются сейчас в рамках модернизации предприятия «Камволь», от них зависеть будет дальнейшая конкурентоспособность предприятий. И дальнейшая его способность завоевать, прежде всего, внутренний рынок страны.

После того визита о судьбе «Камволя» говорили не раз. К примеру, предлагалось перенести часть технологического оборудования на площадки предприятий «Сукно» и Слонимской камвольно-прядильной фабрики. А вот на месте «Камволя» создать крупный выставочный центр.

Сегодня вниманию президента – вновь проект Указа об объединении и создании единого камвольно-суконного производства. Правда, пока это вопрос, скорее, второго плана.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Успех качества проведения модернизации на «Камволе» связан с дальнейшей судьбой предприятия акционерное общество «Сукно». На данный момент предложение Правительства о присоединении этого предприятия к «Камволю» не поддержано. К нему будет возвращено по итогам реализации модернизации на предприятии «Камволь».

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Тема переселения остается актуальной. Но первый шаг: сначала мы должны закончить «Камволь». Следующим этапом мы будем, естественно, выходить с инициативой к Президенту для того, чтобы рассмотреть возможность совмещения площадок. Потому что даст определенные преимущества в том, что идентичные технологические процессы, плюс снижение аппаратов управления и численности сотрудников, которые будут работать и на том, и на другом предприятии. Естественно, это даст свой экономический эффект.

Не раз говорилось о том, что белорусский текстиль «душат» дешевые китайские и турецкие товары. Среди конкурентов и Брянский камвольный комбинат.

Сегодня задача № 1 – диверсификация. Экономику надо завязывать на местное сырье, да и внутренний рынок сдавать нельзя. Отечественные ткани на швейных предприятиях должны стать правилом, а не исключением.

Да и о других рынках сбыта забывать нельзя. Взять, к примеру, соседнюю Россию. Здесь подобных производств нет. Страна импортирует 90% камвольных тканей и их аналогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Горовой, генеральный директор ОАО «Камволь»:

Глава государства поручил, прежде всего, закрыть внутренний рынок. Мы можем выходить на российский рынок, есть понимание продавать в Европу, правда, пока через Литву. А также наши братья – Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения.

В ближайшее время Александр Лукашенко намерен дважды посетить «Камволь», чтобы лично проконтролировать, как завершается модернизация, а потом и для того, чтобы еще раз вернуться к вопросу об объединении предприятий «Камволь» и «Сукно».