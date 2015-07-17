17 июля на совещании у Александра Лукашенко обсуждали будущее предприятия «Камволь» и текстильной отрасли в целом

Новости Беларуси. Будущее камвольного предприятия и перспективы текстильной отрасли в целом обсуждали 17 июля на совещании у главы государства. К разговору приглашены председатель Комитета госконтроля, представители правительства и Администрации Президента, мэр Минска, руководители концерна «Беллегпром» и камвольного завода. Текстильные предприятия Александр Лукашенко посещал не единожды. Не раз говорилось и о проблемах. Президент интересуется: что сегодня происходит в отрасли, и как выполняются поручения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В свое время не единожды я обращался к этому вопросу — «Камволя» и «Сукно», бывал не единожды на этих предприятиях. Тогда мы принимали конкретные решения. Были определены ответственные люди за исполнение принятых президентом решений.

Первый вопрос: как выполнены мои поручения? У меня складывается впечатление, что я поручил, ситуация там стала еще хуже. И мне вместо ответа на вопрос «как выполнены мои поручения» подсовывают новые решения президента. Так не годится. Прежде давайте разберемся, что сегодня происходит на этих предприятиях.

Ещё в декабре 2012-го президент посетил «Камволь» и ознакомился с его финансово-экономическим состоянием. Тогда на предприятии произошли крупные кадровые перестановки. С должности сняли руководителя завода, генерального директора концерна «Беллегпром» и его заместителя. Кроме того, Александр Лукашенко поручил завершить реконструкцию «Камволя» до 2015-го года. Главные проблемы, которые стоят перед предприятием сегодня, — затягиваются сроки, увеличивается стоимость работ.

В будущем на заводе в год будут производить около 6 миллионов погонных метров камвольных тканей. В первую очередь продукция должна полностью обеспечить внутренний рынок. В сентябре Александр Лукашенко намерен посетить «Камволь», чтобы проконтролировать результат модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Требования президента понятны, просты. Не только сохранение предприятий, не только сохранение и наращивание рабочих мест, но в дальнейшем конкурентоспособность предприятия в долгосрочном периоде. Мы видим, что сроки затягиваются, и увеличивается стоимость строительно-монтажных работ. Таким образом, президент дал жесткое поручение: войти в определенные изначально указом президентом сроки — первое. Второе: проревизировать стоимость, сформировать ее справедливой. Капиталовложения, которые осуществляются сейчас в рамках модернизации предприятия «Камволь», от них зависеть будет дальнейшая конкурентоспособность предприятий. И дальнейшее его способность завоевать, прежде всего, внутренний рынок страны.