Прямой эфир

Предложения по дальнейшей оптимизации МВД будут представлены президенту Беларуси в ближайшее время

17 июля 2015 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предложения по дальнейшей оптимизации МВД будут представлены президенту в ближайшее время. Александр Лукашенко принял 17 июля с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича по его просьбе.

Главе государства доложено о выполнении поручений касательно реформы МВД, которая практически завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Что касается перспектив и поручений главы государства, то сегодня было определено, что, несмотря на завершение реформы Министерства внутренних дел, сегодняшняя ситуация говорит о том, что нужно проводить дальнейшую оптимизацию нашей работы, в том числе оптимизацию кадровую, оптимизацию функциональную, чем в ближайшее время мы и займемся, развив эту концепцию в конкретное предложение главе государства.

# Игорь Шуневич # Реформа МВД в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
17 июля на совещании у Александра Лукашенко обсуждали будущее предприятия «Камволь» и текстильной отрасли в целом
17 июля 2015 13:41

17 июля на совещании у Александра Лукашенко обсуждали будущее предприятия «Камволь» и текстильной отрасли в целом

17 июля о текущем состоянии дел на «Мотовело» доложил Александру Лукашенко председатель Мингорисполкома Андрей Шорец
17 июля 2015 13:37

17 июля о текущем состоянии дел на «Мотовело» доложил Александру Лукашенко председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

Владимир Макей: послы Беларуси должны спокойно и достойно проделать свою часть работы на всех этапах избирательной кампании
17 июля 2015 13:36

Владимир Макей: послы Беларуси должны спокойно и достойно проделать свою часть работы на всех этапах избирательной кампании