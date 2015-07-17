Предложения по дальнейшей оптимизации МВД будут представлены президенту Беларуси в ближайшее время

Новости Беларуси. Предложения по дальнейшей оптимизации МВД будут представлены президенту в ближайшее время. Александр Лукашенко принял 17 июля с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича по его просьбе.

Главе государства доложено о выполнении поручений касательно реформы МВД, которая практически завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Что касается перспектив и поручений главы государства, то сегодня было определено, что, несмотря на завершение реформы Министерства внутренних дел, сегодняшняя ситуация говорит о том, что нужно проводить дальнейшую оптимизацию нашей работы, в том числе оптимизацию кадровую, оптимизацию функциональную, чем в ближайшее время мы и займемся, развив эту концепцию в конкретное предложение главе государства.