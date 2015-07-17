При посещении МТЗ президент Молдовы Николай Тимофти провел тест-драйв белорусского трактора

Новости Беларуси. Делегация из Молдовы 17 июля смогла оценить новинки наших промышленных гигантов. И гостям они явно пришлись по душе. Президент Николай Тимофти не удержался и прокатился в комфортабельном автобусе и даже лично сел за руль трактора. Настоящий фурор произвели и электропоезда «Штадлер».

Белорусскую технику Николай Тимофти опробовал лично. Завершающий день визита в нашу страну молдавский лидер посвятил знакомству с белорусскими промышленными предприятиями.

С нашими тракторами молдаване уже сработались: больше 10 лет назад в Кишиневе открылся торговый дом техники минского тракторного. С тех пор ежегодно потребность в нашей сельскохозяйственной технике не уменьшается. В год МТЗ экспортирует в страну садов и виноградников до семи сотен машин.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Очень большое внимание уделили технике, которая поставляется в Молдавию, обговорили конкретно с президентом дальнейшие шаги по развитию нашего присутствия и увеличению объемов.

Потребность в белорусской технике продиктовала новое сотрудничество. Наши трактора собирают теперь и в Молдове. Стоимость от этого только уменьшается. Прибавляются возможности: сейчас выпускают около 40 белорусско-молдавских машин, но объемы планируют увеличивать и экспортировать продукцию в третьи страны.

Олег Голопятов, директор торгового дома «МТЗ-Лидер» в Молдове:

Мы занимаем лидирующее положение на рынке. Порядка 65% рынка абсолютно всех тракторов – это «Беларус». Сервис, запчасти – у нас там все налажено.

Также 17 июля молдавский лидер осмотрел выставочную технику МАЗ и уловил знакомые черты, ведь по улицам Кишинева каждый день проезжают минские троллейбусы. Сейчас только планируют организовать совместное производство автобусов. Но молдавский пассажир уже успел познакомиться с этим белорусским транспортным средством. Первым был Николай Тимофти.

Октавиан Калмык, заместитель министра экономики Республики Молдова:

Нам удалось уже прийти к совместным проектам по разработке и по применению разных проектов троллейбусов и автобусов в Республике Молдова. Как сборка автобусов и троллейбусов, так и покупка.

Завершил свою экскурсию Николай Тимофти посещением завода по выпуску современных электропоездов. Недавно Молдове Евросоюз выделил 500 млн евро на развитие инфраструктуры. И здесь Кишинев выразил свое доверие белорусам: на днях были подготовлены совместные проекты в области строительства, развития транспорта и логистики.

Так, наша страна будет принимать участие в возведении кольцевой дороги вокруг Кишинева и уже сейчас готова поделиться последними наработками в сфере железнодорожного транспорта.

Электропоезда с белорусского завода успешно ездят по России и Азербайджану. А скоро электрички могут отправятся и в Молдову.

Феличе Массаро, директор ЗАО «Штадлер Минск»:

Мы видим, что инфраструктура в Республике Молдова для железнодорожного транспорта развивается. У нас оптимистический взгляд на будущее по поводу возможных поставок, коопераций и сотрудничества.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

Мы всегда подчеркиваем с господином президентом Лукашенко, что у нас очень много общего. В смысле душевного. Мы люди открытые, честные, трудолюбивые, мирные. Это нас объединяет. И стремимся как всегда жить лучше и делать только хорошее для окружающих. У себя в стране и в соседних.

Утром молдавский лидер встретился с белорусскими парламентариями.

В 2014 году Молдову посещал президент нашей страны. Тогда же и был подписан ряд соглашений о выгодном взаимодействии. Во время визита список общих тем расширился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.