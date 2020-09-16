Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Свои интересы мы должны блюсти»

Новости Беларуси. 16 сентября состоялась встреча Александра Лукашенко с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь способна удержать ситуацию не только в стране, но и по периметру своих границ, уверен Президент. Несмотря на серьезное внешнеполитическое давление, противостоять которому проще с надежным союзником.
Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»
Внутренние интересы государства нужно отстаивать смелее, не стесняясь демонстрировать свои силы и возможности.
По мнению главы государства, двум странам следует подумать о проведении новых совместных военных учений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились с президентом России о том, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство – 2020», под Брестом которые проходят. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе наших учений и подумать о других учениях. Выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам что скажет.
Мы не собираемся никого напрягать, внаглую чего-то делать, но свои интересы мы должны блюсти.
Президент подчеркнул, что совместная работа военных ведомств будет продолжена, в том числе и в формате Союзного государства.