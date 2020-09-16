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Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Свои интересы мы должны блюсти»

16 сентября 2020 14:04
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Новости Беларуси. 16 сентября состоялась встреча Александра Лукашенко с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь способна удержать ситуацию не только в стране, но и по периметру своих границ, уверен Президент. Несмотря на серьезное внешнеполитическое давление, противостоять которому проще с надежным союзником.  

Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Свои интересы мы должны блюсти»-1

Внутренние интересы государства нужно отстаивать смелее, не стесняясь демонстрировать свои силы и возможности.  

По мнению главы государства, двум странам следует подумать о проведении новых совместных военных учений.  

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Свои интересы мы должны блюсти»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы договорились с президентом России о том, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство – 2020», под Брестом которые проходят. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе наших учений и подумать о других учениях. Выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам что скажет. 

Мы не собираемся никого напрягать, внаглую чего-то делать, но свои интересы мы должны блюсти.  

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Свои интересы мы должны блюсти»-7

Президент подчеркнул, что совместная работа военных ведомств будет продолжена, в том числе и в формате Союзного государства.   

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Сергей Шойгу # Фотофакт

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