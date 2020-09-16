Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Свои интересы мы должны блюсти»

Беларусь способна удержать ситуацию не только в стране, но и по периметру своих границ, уверен Президент. Несмотря на серьезное внешнеполитическое давление, противостоять которому проще с надежным союзником.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились с президентом России о том, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство – 2020», под Брестом которые проходят. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе наших учений и подумать о других учениях. Выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам что скажет.

Мы не собираемся никого напрягать, внаглую чего-то делать, но свои интересы мы должны блюсти.