Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: итоги комментирует политолог

14 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Сочи. Лидеры обсудили вопросы перемещения между Беларусью и Россией, финансовую ситуацию, в том числе замедлившийся на фоне пандемии товарооборот, и, что немаловажно, учения НАТО у границ нашей страны. Говорили и о будущем Союзного государства. В частности, это касается двусторонней межотраслевой кооперации предприятий Беларуси и России.

Петр Петровский, политолог:

Переговоры носили стратегический характер, проходили в специальном режиме тет-а-тет, что говорит о том, что президенты хотели оговорить и обсудить тот набор вопросов, ту повестку дня, которая должна не выходить за границы их двоих и которая должна стратегически и тактически решить конкретные существующие вопросы между Беларусью и Россией.

И энергетические вопросы в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства пересекаются. Республика Беларусь в этом отношении всегда выступала и выступает за выполнение тех обязательств и договоренностей, которые взяли страны на себя в рамках Евразийского экономического союза. А это единые рынки нефти, газа по единым равнодоходным ценам как в России, так и в Беларуси. И этот вопрос также обсуждался президентами Беларуси и России, но он носит настолько глубокий характер и затрагивает интересы флагманов российской экономики, сырьевые топливно-энергетические компании, что решение его на одной закрытой встрече без представителей данных компаний в принципе невозможно.

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Но я надеюсь, что были приняты какие-то стратегические направления решений этих вопросов, то есть формулы, по которым мы должны двигаться в этом направлении. Не следует забывать, что Беларусь является председателем в Евразийском экономическом союзе и председательствует в Евразийской экономической комиссии по 2024 год. Фактически на наших плечах лежит организация создания единых рынков газа, нефти, транспорта, электроэнергии – как раз тех рынков, в реализации которых Беларусь наибольшим образом заинтересована. Потому что Договор Евразийского экономического союза так построен, что сначала мы пошли на уступки, а теперь ждем от наших союзников, когда они выполнят свою часть Договора.