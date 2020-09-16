В Беларусь прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу

Новости Беларуси. В Беларусь прибыла российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что сегодня, 16 сентября, в Минске уже состоялась встреча глав оборонных ведомств двух стран. Подробности не уточняются.