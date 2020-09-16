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В Беларусь прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу

16 сентября 2020 10:03
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыла российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цель рабочего визита – обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества.  

В Беларусь прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу-1

В Беларусь прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу-3

Известно, что сегодня, 16 сентября, в Минске уже состоялась встреча глав оборонных ведомств двух стран. Подробности не уточняются.  

# Беларусь-Россия # Сергей Шойгу # Виктор Хренин # Фотофакт

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