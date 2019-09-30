Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Армении

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня около полутора десятков тем. Лидеры стран-участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, международной деятельности. Беларусь обозначит свою позицию по актуальным вопросам сотрудничества государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.