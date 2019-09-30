Прямой эфир

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Армении

30 сентября 2019 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Армении-1

На повестке дня около полутора десятков тем. Лидеры стран-участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, международной деятельности. Беларусь обозначит свою позицию по актуальным вопросам сотрудничества государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До окончания выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей осталась неделя
30 сентября 2019 06:36

До окончания выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей осталась неделя

Искренний разговор на злободневные темы: подводим итоги встречи Президента Беларуси с представителями СМИ Украины
29 сентября 2019 17:21

Искренний разговор на злободневные темы: подводим итоги встречи Президента Беларуси с представителями СМИ Украины

«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси
29 сентября 2019 17:12

«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси