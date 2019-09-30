Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Какие темы будут обсуждаться

Игорь Назарук, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения:

Для нас важным является вопрос единой промышленной, агропромышленной политики, вопрос о соблюдении конкурентных условий в торговле углеводородными товарами. Является очень важным аспект правильного распределения ввозных таможенных пошлин, которые вначале взымаются конкретным таможенным органом конкретной страны, а затем по определенной формуле распределяется среди других участников. Будет вопрос, мне кажется, обсуждаться будущего развития, поскольку договор был разработан более 5 лет назад. Ситуация в мире не стоит на месте, от этого наши экономики тоже должны соответственно реагировать, проявлять гибкость.