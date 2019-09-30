Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Какие темы будут обсуждаться

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. На повестке дня – около полутора десятков тем. Лидеры стран-участниц рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, международной деятельности.
Игорь Назарук, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения:
Для нас важным является вопрос единой промышленной, агропромышленной политики, вопрос о соблюдении конкурентных условий в торговле углеводородными товарами. Является очень важным аспект правильного распределения ввозных таможенных пошлин, которые вначале взымаются конкретным таможенным органом конкретной страны, а затем по определенной формуле распределяется среди других участников. Будет вопрос, мне кажется, обсуждаться будущего развития, поскольку договор был разработан более 5 лет назад. Ситуация в мире не стоит на месте, от этого наши экономики тоже должны соответственно реагировать, проявлять гибкость.
Беларусь обозначит свою позицию по актуальным вопросам сотрудничества государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения. Планируется подписание документа о свободной торговле, рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.