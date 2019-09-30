«Будем говорить о возможности некого кодекса журнализма»: форум «Минский диалог» состоится 7-8 октября

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять форум по международной безопасности «Минский диалог». Он состоится на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем примут участие более 500 экспертов из России, США, Китая, государств Южного Кавказа и ЕС. Ожидается приезд экс-президентов Грузии и Хорватии, представителей НАТО, ОБСЕ и ОДКБ. Тема форума: «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

Евгений Прейгерман, учредитель и директор совета по международным отношениям «Минский диалог»:

Безопасность в последние годы такое понятие, которое не ограничивается лишь только военной сферой. Но, безусловно, военная сфера в центре внимания. Поэтому несколько основных сессий у нас будет посвящено вопросам гонки вооружений, стратегической стабильности. И в них будут участвовать как действующие, так и бывшие военные, а так же эксперты и дипломаты.

Но в более широком смысле мы будем говорить, и это такая инновация, об информационной безопасности. А более точно – о возможности некого кодекса журнализма в эпоху информационного противостояния.

Мы также будем говорить о каких-то проектах на будущее в плане обустройства региональной системы безопасности. У нас будет как минимум два ведущих аналитических центра представлять свои наработки.