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«Будем говорить о возможности некого кодекса журнализма»: форум «Минский диалог» состоится 7-8 октября

30 сентября 2019 11:09
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Новости Беларуси. Беларусь готовится принять форум по международной безопасности «Минский диалог». Он состоится на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем говорить о возможности некого кодекса журнализма»: форум «Минский диалог» состоится 7-8 октября-1

В нем примут участие более 500 экспертов из России, США, Китая, государств Южного Кавказа и ЕС. Ожидается приезд экс-президентов Грузии и Хорватии, представителей НАТО, ОБСЕ и ОДКБ. Тема форума: «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

Участники обсудят способы решения региональных конфликтов, методы борьбы с терроризмом. Запланированы панельные дискуссии, в том числе по принципу Chatham House.

«Будем говорить о возможности некого кодекса журнализма»: форум «Минский диалог» состоится 7-8 октября-4

Евгений Прейгерман, учредитель и директор совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Безопасность в последние годы такое понятие, которое не ограничивается лишь только военной сферой. Но, безусловно, военная сфера в центре внимания. Поэтому несколько основных сессий у нас будет посвящено вопросам гонки вооружений, стратегической стабильности. И в них будут участвовать как действующие, так и бывшие военные, а так же эксперты и дипломаты.

Но в более широком смысле мы будем говорить, и это такая инновация, об информационной безопасности. А более точно – о возможности некого кодекса журнализма в эпоху информационного противостояния.

Мы также будем говорить о каких-то проектах на будущее в плане обустройства региональной системы безопасности. У нас будет как минимум два ведущих аналитических центра представлять свои наработки.

«Будем говорить о возможности некого кодекса журнализма»: форум «Минский диалог» состоится 7-8 октября-7

В конце недели в преддверии форума в Минск приедет Федерика Могерини – Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ранее сообщалось, что при ее участии может состояться подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом.

# Национальная безопасность # Евгений Прейгерман # Фотофакт

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