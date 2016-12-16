Новости Беларуси. Аккуратно, взвешенно и справедливо. Именно такой принцип должны заложить в основу своей работы сотрудники Госконтроля. Об итогах проверки Комитета 16 декабря доложили Президенту.

Такой анализ – уже традиция. Ранее детально изучалась деятельность прокуратуры и других органов власти. Александр Лукашенко поручил создать такую систему проверок, где качество и эффективность не подменялась бы простым количеством.

Сегодняшний разговор об итогах проверки Комитета госконтроля – продолжение масштабной ревизии работы всех контролирующих органов. Это позволяет отыскать не только недостатки, но и пути их решения. Недавно под пристальным вниманием была деятельность прокуратуры. А сегодня – структуры, которая наблюдает за расходованием государственных денег.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во всем надо знать не то, что меру, а надо действовать аккуратно и справедливо, по принципу «не навреди». Штрафы, допустим, за мелкие нарушения, а за любые нарушения нужно наказывать. Но наказание наказанию рознь – от замечания до крупных штрафных санкций и уголовных дел. Разница огромная. Но если мы видим ошибки, мелкие нарушения, то эти штрафы или наказания не должны приводить к краху или ликвидации предприятий, которые годами пополняли бюджет налогами. Бездумный подход в работе контролеров недопустим в принципе. В любой организации есть ошибки. Малые, большие и прочие. Главное, чтобы не было системных ошибок.

Пример: «Белкоммунмаш» по технической причине не доплатил аж 91 копейку налогов, за что налоговые органы на несколько дней арестовали промышленному гиганту счета. В итоге предприятие понесло убытки. Встает вопрос: это что, в интересах государства, и думали ли те люди, которые блокировали расчетный счет предприятия? И вообще, зачем вы это делали?

Настолько показательный пример, скорее, единичен. Все-таки основной массив болевых точек – лишние проверки, приписки, штрафы за мелкие нарушения. Система контроля работает стабильно, но не без недочетов. С начала 2000-ых число тех же проверок сократилось в 10 раз, а эффективность выросла. Как раз за счет акцентирования на концентрации сил и средств на наиболее значимых направлениях.

Леонид Анфимов, предатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Например, те проверки, которые были проведены Комитетом госконтроля в прошлом году по системе ЖКХ, и в начале этого года, выявили много неиспользованных резервов, которые позволили снизить себестоимость оказываемых услуг на значительную сумму. Если в недоминированных рублях взять, то по концу года составит почти 2,5 трл рублей. И за счет этого повысить уровень окупаемости затрат населением без повышения тарифов на ЖКУ.

Подобная работа – выявление бесхозяйственности, задействование неиспользуемых возможностей – должна вестись и по другим направлениям.

Сегодня обозначили сферу госзакупок и тендеров. Привести их в порядок в соответствии с требованиями времени.

Следующее важное направление – реализация крупных инвестиционных проектов.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

На сегодня очень серьезная проблема, которая у нас в государстве, это обилие контролирующих органов и обилие контрольных проверок. Эта тема притча во языцех, она у всех на устах. Президентом поручено (я думаю, что я в этом тоже буду принимать участие как генеральный прокурор): надо систему выстроить. Где-то и тормозится бизнес, где-то проблемы и на госпредприятиях. Это очень серьезная тема.

Председатель Комитета госконтроля рассказал, что совершенствование будет вестись по нескольким основным направлениям. Критерий оценки – эффективность. Предмет контроля – бюджетные деньги, госсобственность, работа и конкурентоспособность госпредприятий, экспорт. Принципиальный вопрос – количественные показатели не в ущерб качественным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, предатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Президент очень четко обозначил те проблемы, которые стоят сегодня перед контрольными органами страны в плане того, что главная цель – не выявить правонарушение, а главная цель сегодня, может быть, даже заключается в более профилактической направленности деятельности контрольных органов. Не мешать в работе субъектам хозяйствования через те полномочия, которые предоставлены законодательством контрольным органам. Может, кто-то из вас слышал фразу, оброненную Президентом, – не навреди. Вот этот врачебный принцип должен стоять во главе угла работы любого контролера, надзорного органа или контрольного органа страны.

По словам председателя Комитета госконтроля, в 2016 году ведомство сохранило около триллиона неденоминированных бюджетных средств.

Путь дальнейшего развития, определенный сегодня у Президента, – совершенствование работы. Другими словами, поиск золотой середины. Сроки, когда должна быть создана более эффективная система контролирующих органов, не называли, но глава государства попросил не затягивать этот процесс.