Посольство Беларуси в Испании открылось 16 декабря в Мадриде

Новости Беларуси. Белорусское дипломатическое присутствие в Европе стало шире. 16 декабря в Мадриде открылось посольство нашей страны в Испании. Наш гимн и песни на испанском языке на торжественной церемонии открытия исполнил хор Белорусской государственной академии музыки.

Дипотношения между странами установлены в феврале 1992 года. За 2015 год двусторонний товарооборот достиг почти 270 миллионов долларов. Объем испанских инвестиций в белорусскую экономику составил 500 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран проходят переговоры, на которых стороны обсуждают перспективы сотрудничества и двухсторонних отношений.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

В лучшие годы на пике торговли товарооборот между Беларусью и Испанией достигал почти полумиллиарда долларов. Поэтому мы, естественно, полагаем и надеемся, что с появлением посольства, с появлением в посольстве торгово-экономической службы мы вернем позиции, которые существовали по товарообороту в самые пиковые годы, благоприятные для взаимной торговли. А, возможно, его превзойдем.