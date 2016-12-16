Президент о работе КГК: приписки и поверхностное отношение к делу вызывают настороженность

Новости Беларуси. Работать аккуратно и справедливо требует Президент от контролирующих органов. Подрывать свой авторитет нельзя. Об этом 16 декабря глава государства заявил на совещании об итогах проверки деятельности этой структуры.

Её проводила межведомственная группа под руководством Генерального прокурора.

Подобное мероприятие не первое в 2016 году. Такая проверка затронула многие ведомства. Как было отмечено в ходе совещания, в целом комитет Госконтроля полностью выполняет свои функции, но все его решения должны быть тщательно продуманы и взвешены. Касается это, к примеру, штрафов и решения спорных вопросов.

Настороженность, по словам Президента, вызывают приписки и поверхностное отношение к делу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Контролировать расходы бюджета и использование госимущества объективно необходимо. Это одна из важнейших функций государства. Но во всем надо знать не то, что меру, а надо действовать аккуратно и справедливо, по принципу «не навреди». Штрафы, допустим, за мелкие нарушения, а за любые нарушения нужно наказывать.

Но наказание наказанию рознь – от замечания до крупных штрафных санкций и уголовных дел.

Разница огромная. Но если мы видим ошибки, мелкие нарушения, то эти штрафы и наказания не должны приводить к краху или ликвидации предприятий, которые годами пополняли бюджет налогами. Бездумный подход в работе контролеров недопустим в принципе.

Свежий пример: «Белкоммунмаш» по технической причине не доплатил 91 копейку налогов,

за что налоговые органы на несколько дней арестовали промышленному гиганту счета. В итоге предприятие понесло убытки. Встает вопрос: это в интересах государства и думали ли те люди, которые блокировали расчетный счет предприятия? И вообще, зачем вы это делали?

Надо действовать по-государственному!

Это касается всех контролирующих органов, а Комитета госконтроля в первую очередь. Ведь он наделен широкими полномочиями по осуществлению контрольной, фискальной, правоохранительной деятельности и финансовой разведки. Хочу сказать главное: подрывать свой авторитет органам контроля нельзя ни в коем случае. Иначе мы утратим контроль над важнейшими направлениями развития страны.

Как отметили в Комитете госконтроля, в ближайшее время на основе выявленных недостатков и рекомендаций межведомственной группы будет выработана программа. Она определит основные пути совершенствования работы Комитета.

Всего предусмотрено 9 направлений.

Среди них – оценка эффективности вложения государственных средств, использования госсобственности, усиление контроля за работой предприятий и повышение их конкурентоспособности.

Леонид Анфимов, председатель Комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

Главная цель ведь не выявить правонарушения. Сегодня главная цель, может быть, заключается даже в профилактической направленности деятельности контрольных органов. Не мешать в работе субъектам хозяйствования через те полномочия, которые предоставлены законодательством контрольным органам.

«Не навреди». Этот врачебный принцип сегодня должен стоять во главе угла работы любого контролера, надзорного или контрольного органа страны.