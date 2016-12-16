Министр иностранных дел ОАЭ: переговоры состоялись в духе сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь готова принять на высоком уровне руководство и бизнес-круги Арабских Эмиратов. С таким заявлением 16 декабря выступил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Беларуси и ОАЭ.

На встрече стороны подтвердили обоюдное стремление к взаимовыгодному сотрудничеству.

Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ поблагодарил белорусских коллег за теплый прием, гостеприимство и атмосферу открытости.

Кроме этого, министр пригласил белорусскую сторону посетить Абу-Даби в 2017 году.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы с моим коллегой подтвердили необходимость поддержания высокой динамики политических контактов, подтвердили готовность принять с визитами в Беларуси представителей руководства ОАЭ: руководителей министерств, ведомств, представителей бизнес-сообщества этой страны.

Анвар Мухаммед Гаргаш, государственный министр по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов:

Все переговоры состоялись в духе сотрудничества, в очень позитивном ключе. Мы по их итогам подписали ряд двусторонних документов. Хотел бы отметить, что наше взаимодействие не прекращается ни на минуту и укрепляется из года в год