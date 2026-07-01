В Британии отменили уголовное наказание за сон на улице

В Британии окончательно отменили акт о бродяжничестве, принятый в 1824 году: теперь сон на улице больше не считается уголовным преступлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально закон был направлен против солдат и бедняков, оставшихся без крова после наполеоновских войн. За ночлег в неположенном месте грозили судимость или крупный штраф. Теперь власти делают акцент на профилактике: в ближайшие три года на программы помощи бездомным выделят более 3,5 миллиард фунтов. Благотворительные организации назвали отмену закона переломным моментом в социальной политике страны.