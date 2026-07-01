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В Монако в подъезде жилого дома произошел мощный взрыв – есть пострадавшие

01 июля 2026 07:01
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В Монако прогремел взрыв в подъезде жилого дома. По информации местных властей, это первый теракт в истории княжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Монако в подъезде жилого дома произошел мощный взрыв – есть пострадавшие-2

В результате пострадали супружеская пара и подросток. В здании выбиты стекла и двери. По предварительным данным, неизвестный оставил в подъезде посылку с бомбой, начиненной болтами и дробью, после чего скрылся. Полиция ведет поиски подозреваемого.

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