В Монако в подъезде жилого дома произошел мощный взрыв – есть пострадавшие

В Монако прогремел взрыв в подъезде жилого дома. По информации местных властей, это первый теракт в истории княжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате пострадали супружеская пара и подросток. В здании выбиты стекла и двери. По предварительным данным, неизвестный оставил в подъезде посылку с бомбой, начиненной болтами и дробью, после чего скрылся. Полиция ведет поиски подозреваемого.