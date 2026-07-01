Рекордный торговый профицит зафиксирован в сельском хозяйстве ЮАР

В Южной Африке аграрный сектор зафиксировал рекордный торговый профицит – 1 миллиард 55 миллионов долларов в первом квартале 2026 года. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают: рост обеспечен прежде всего снижением стоимости импорта, но для долгосрочного успеха стране важно сохранять темпы расширения рынков и укреплять экспортные позиции. За последние пять лет экспортная выручка выросла на 53 %, ключевыми товарами стали виноград, груши, орехи и вино.

Симон Энгельбрехт, менеджер по торговле и международным связям: Показатели первого квартала – это исторический максимум. В прошлом году профицит составил 7,3 миллиарда долларов, а сейчас – 1,5 миллиарда только за первый квартал. Это подтверждает устойчивый рост аграрного сектора.

Кобус Лаубшер, аграрный экономист:

Результат впечатляющий, но важно понимать его структуру. Профицит обеспечен десятилетним ростом экспорта цитрусовых, расширением садоводческих площадей и развитием рынков. Однако будущее зависит от управления рисками – от логистики до биобезопасности.

Специалисты подчеркивают: для сохранения динамики Южной Африке необходимо диверсифицировать экспортные направления, укреплять доверие торговых партнеров и создавать условия для конкурентоспособности производителей. В отрасли продолжают работать над снижением структурных рисков – от угроз биобезопасности до портовых задержек и санитарных ограничений на ключевых рынках.