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Рекордный торговый профицит зафиксирован в сельском хозяйстве ЮАР

01 июля 2026 07:20
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В Южной Африке аграрный сектор зафиксировал рекордный торговый профицит – 1 миллиард 55 миллионов долларов в первом квартале 2026 года. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордный торговый профицит зафиксирован в сельском хозяйстве ЮАР-2

Эксперты отмечают: рост обеспечен прежде всего снижением стоимости импорта, но для долгосрочного успеха стране важно сохранять темпы расширения рынков и укреплять экспортные позиции. За последние пять лет экспортная выручка выросла на 53 %, ключевыми товарами стали виноград, груши, орехи и вино. 

Рекордный торговый профицит зафиксирован в сельском хозяйстве ЮАР-4

Симон Энгельбрехт, менеджер по торговле и международным связям:
Показатели первого квартала – это исторический максимум. В прошлом году профицит составил 7,3 миллиарда долларов, а сейчас – 1,5 миллиарда только за первый квартал. Это подтверждает устойчивый рост аграрного сектора.

Рекордный торговый профицит зафиксирован в сельском хозяйстве ЮАР-6

Кобус Лаубшер, аграрный экономист:
Результат впечатляющий, но важно понимать его структуру. Профицит обеспечен десятилетним ростом экспорта цитрусовых, расширением садоводческих площадей и развитием рынков. Однако будущее зависит от управления рисками – от логистики до биобезопасности.

Специалисты подчеркивают: для сохранения динамики Южной Африке необходимо диверсифицировать экспортные направления, укреплять доверие торговых партнеров и создавать условия для конкурентоспособности производителей. В отрасли продолжают работать над снижением структурных рисков – от угроз биобезопасности до портовых задержек и санитарных ограничений на ключевых рынках.

# Южная Африка

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