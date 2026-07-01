В Китае состоялся концерт по случаю 105-летия основания КПК

В Пекине прошел праздничный концерт, посвященный 105-й годовщине основания Коммунистической партии Китая. Мероприятие состоялось в Доме народных собраний и собрало около трех тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале присутствовали руководители партии и государства во главе с Си Цзиньпином. Концерт открыл детский хор. Программа была разделена на несколько тематических частей, каждая из которых отражала важные этапы истории КНР.

Одна из них была посвящена памяти первых революционеров, стоявших у истоков создания партии. Зрители услышали оркестровое произведение, посвященное красному знамени и ранним страницам истории страны. Другие номера напоминали о единстве армии и народа в годы борьбы за независимость и становлении государства. На сцене звучали произведения, связанные с героическими событиями тех лет и атмосферой освобожденных районов.

Продолжение программы посвятили современному развитию Китая. Артисты показали номера, отражающие перемены эпохи реформ и открытости, а также достижения периода национального возрождения. Финальная часть стала кульминацией вечера: оркестровые произведения, посвященные расцвету новой эпохи, вызвали живой отклик зрителей.