Александр Лукашенко на саммите ООН: чем удивила речь президента и за что его лично благодарил Пан Ги Мун

Ярким выступлениям пополнил историю Организации Объединенных Наций президент Беларуси Александр Лукашенко. Казалось бы, чем удивишь эти стены, видавшие, как стучит ботинком по столу эпатажный генсек Хрущев, как пугает мир инопланетянами американский президент Рейган (бывший, конечно), как отшвыривает с трибуны хартию ООН ливийский лидер Каддафи, а Фидель Кастро изнуряет публику рекордной речью в 4,5 часа?

Впрочем, и в этот раз были демарши. Делегации Украины и России покидали зал заседаний поочередно во время выступлений Путина и Порошенко.

Будучи примирителем конфликтующих сторон, Минск автоматически оказался вовлеченным в эту историю. И в зале ООН ждали, что же скажет в связи с ситуацией в Украине президент Лукашенко.

Впрочем, не только по этой причине ожидали выступление нашего президента. Есть еще несколько обстоятельств. Во-первых, неизвестная или мало известная ранее страна в последние годы стремительно ворвалась в гущу мировых событий и Минскими соглашениями, и блестяще проведенным чемпионатом мира по хоккею. Можно назвать еще массу событий, которые привлекли внимание к нашей стране. Во-вторых, не так много президентов способных публично называть вещи своими именами.

Третья, пикантная причина, в том, что после «грома и молний» Запад смягчил вдруг свои оценки и действия по отношению к Беларуси, и политическая публика гадала, станет ли Лукашенко накануне выборов заискивать перед Западом? Не случилось, не стал. Прямотой высказываний и смелой критикой (замечу, конструктивной) в адрес западного сообщества были пронизаны оба выступления белорусского лидера с трибуны ООН.

Лукашенко цитируют в ряду с Обамой, Путиным, Папой Римским. Президент США Обама и его жена Мишель фотографируются с Александром Лукашенко и сыном Николаем. Впрочем, передаем слово нашему специальному корреспонденту Игорю Позняку. Он был свидетелем событий в Нью-Йорке.

Сентябрь 2015 года. Нью-Йорк. 70-я Генассамблея ООН. Большая часть глав государств планеты здесь и сейчас.

144 политических лидера. Этот саммит стал самым представительным за всю историю Организации Объединенных Наций.

Для Александра Лукашенко выход к самой высокой международной трибуне уже четвертый.

Беларусь на площадке ООН всегда говорила громко и не без оглядки. 1995 год: Александр Лукашенко впервые выступает с трибуны ООН и тут же заявляет: расширение НАТО на Восток чревато непредсказуемыми последствиями для всей Европы. В миллениум президент Беларуси говорит о равноправии государств и эффективности ООН. Год 2005-й: Александр Лукашенко призывает международное сообщество к борьбе с торговлей людьми. Спустя несколько лет Генассамблея принимает глобальный план таких действий. И, наконец, 2015 год. Позиция Беларуси понятна для всех: устойчивое развитие страны невозможно без мира и безопасности.

Выступая на саммите по развитию, Александр Лукашенко обращает внимание на колоссальный дефицит геополитической справедливости.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же: распяли президента Каддафи, уничтожив государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где эта Ливия вообще как целостное государство?

Господа, может быть, хватит? Нет. Рванули в Сирию. Спрашивается, зачем. Зачем убиваете людей, зачем свергаете действующего президента, чем он вам не угодил? Более того, бойней в этой стране вы стираете первые следы нашей с вами цивилизации. Скажите мировому сообществу, чего вы хотите и к чему вы стремитесь. Как раз случай. С этой трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский кризис. Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим эскалацию этого конфликта, «жарко» будет всему цивилизованному миру. Простите меня, сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а, возможно, к новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира.

«Повестка дня-2030» – этакая картина мира через 15 лет. Предыдущая и первая в истории глобальная программа развития была принята в 2000 году. Кстати, Беларусь успешно выполнила большинство из тех целей тысячелетия. Например, снижение материнской и детской смертности.

Нынешний план действий – это пять стратегических направлений: люди, планета, процветание, партнерство и, конечно же, мир.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Ключевым условием для успешного развития является и будет оставаться мир. Миллионы людей вынуждены бежать от войны, террора и насилия. Более чем в любое другое время после Второй мировой войны.

Но сбудутся ли эти политические прогнозы и будут ли выполнены те самые благородные цели, рассуждает уже на общеполитической дискуссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Сегодня нельзя избавиться от ощущения, что в мире маячит призрак очередного большого конфликта, если не войны. Нам нельзя допускать, чтобы этот зловещий призрак стал явью!

Вот мы собрались сегодня. Вчера обсуждали очень важную проблему, наметили программу развития Организации Объединенных Наций. Я уже говорил: для очень многих, для миллионов жителей нашей планеты «устойчивое развитие» звучит кощунственно, потому что они умирают каждый день, умирают дети, старики. И нам бы сегодня собраться и принять только одно решение – покончить с войнами и конфликтами.

Глобальные экономические угрозы – еще одна опасность для стабильности мира. Валютные войны, санкции, недобросовестная конкуренция обостряют мировой кризис, – уверен Александр Лукашенко. Выход из тупика один – всестороннее взаимодействие экономик.

Александр Лукашенко:

Только общими усилиями мы сможем вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой стала идея интеграции интеграций как наиболее актуальная тенденция современного мира. Посмотрите, сколько новых интеграционных объединений появилось за последние годы.

И сегодня мы ведем речь о перспективах взаимодействия Европейского и Евразийского экономического союзов, масштабном проекте Великого шелкового пути, создании Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантической зоны свободной торговли и десятков других.

Только союз сильных и эффективных государств может адекватно противостоять современным угрозам, – убежден белорусский лидер. И здесь, несомненно, важна роль ООН: организация должна идти в ногу со временем.

С международной трибуны Александр Лукашенко говорит и о мировом социальном кризисе.

Александр Лукашенко:

Нас очень волнуют происходящие в ряде стран процессы разрушения традиционной семьи.

Особенно не нравится, когда нам предлагают признать определенные отступления от норм морали и разные социальные «новации» в качестве естественных. Не хочу углубляться в эту проблему. Боюсь увязнуть, и подвергнуться излишней критике, но так и хочется при этом спросить: детей-то кто рожать будет?

Украинский вопрос вполне ожидаемо оказался в топе политической дискуссии. Этот костер нужно тушить срочно и решительно, ведь пламя может разгореться на всю Европу. Эта позиция Беларуси известна сегодня на всей планете, а Минск стал символом мира, – с удовольствием констатирует генсек ООН. Пан Ги Мун лично благодарит Александра Лукашенко за конструктивную роль в урегулировании ситуации в Украине.

С международной трибуны мировые лидеры много говорят о минских соглашениях.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы убеждены: остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном и добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля текущего года.

Кстати, среди сотен журналистов, освещающих события на Генассамблее ООН, немало и тех, кто провел ту бессонную февральскую ночь в Минске.

Бернард Хаммельбург, радиожурналист (Нидерланды):

Я думаю, у Беларуси были свои причины провести эти переговоры. Это хорошая возможность предложить свою площадку и сказать: «Давайте соберем вместе все стороны конфликта у нас и проведем переговоры. Мы можем в этом помочь». И это сработало.

Неделя высокого представительства в ООН – прекрасный повод для общения политиков в кулуарах. Александр Лукашенко провел целую серию переговоров.

Это встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда. Нашу страну здесь видят как надежного партнера. А потому Александр Лукашенко и Кристин Лагард обсуждают возможную новую программу сотрудничества Беларуси и МВФ. Президент благодарит руководство Фонда за успешную реализацию программы «стэнд-бай».

Здесь же президент Беларуси общается с кубинским лидером, президентом Латвии и верховным комиссаром по правам человека ООН.

Александр Лукашенко:

Я хочу вас заверить, что мы привержены и будем привержены истинным правам человека. Я хочу вам откровенно сказать: мы никогда не позволим, чтобы нам навязывали так называемые права человека и политизировали их.

Австрийский лидер Хайнц Фишер благодарит Беларусь за важные шаги по увековечению памяти жертв Второй мировой и особо отмечает мемориал «Тростенец», недавно открытый под Минском. С этим местом связана его семейная история.

Хайнц Фишер, федеральный президент Австрии:

Я очень благодарен вам за то, что установили этот памятник. Бабушка моей жены была убита и другие члены моей семьи также пострадали. Я полагаю, что нам нужно усилить наше взаимодействие.

С главами Египта и Эквадора президент Беларуси говорит об экономике и развитии торговли.

А в завершении визита Александр Лукашенко принял участие в приеме от имени президента США Барака Обамы.

«В мире маячит призрак нового зловещего конфликта», «Диалогу нет альтернативы!», «Уязвимых стран больше не существует». Это только некоторые из заголовков зарубежной прессы, которая цитирует Александра Лукашенко. Речь белорусского лидера с трибуны ООН, как отмечают ведущие мировые СМИ, стала одной из самых острых и резонансных.

«The Washington Post»:

Президент Беларуси предупредил о новой мировой войне, если мы сделаем еще один шаг в сторону глобального конфликта.

«Газета.ru»:

Лукашенко призвал ООН избавиться от коррупционных проблем и политизированности, также вернуться к защите слабых и борьбе с терроризмом, чтобы стать «организацией по-настоящему объединенных наций».

«РИАНовости Украина»:

Не менее резонансным стало выступление с трибуны Генассамблеи ООН президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что, если не остановить конфликт в Украине, то «жарко будет всему цивилизованному миру».

«Московский комсомолец»:

Лукашенко предупредил ООН о новой войне. Он считает, что международное сообщество потеряло эффективные механизмы сдержек и противовесов.

«Коммерсантъ»:

Лидер входящей в ЕАЭС Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, кстати, выступил едва ли не с самой острой речью из тех, что звучали на саммите.

Пока мировые лидеры говорят о международной безопасности, безопасность в Нью-Йорке обеспечивают 10 тысяч полицейских. Город уже неделю стоит в километровых пробках. Как доехать быстрее, знает таксист Махам. Пять лет назад с семьей он приехал из Пакистана. Район штаб-квартиры ООН объезжает стороной – для водителя он самый проблемный – но надеется, что именно здесь договорятся о мире.

Махам Ибрагим, таксист:

Я надеюсь, что на земле будет мир, люди не будут воевать, не будут убивать друг друга. Жизнь дается нам один раз. И только бог должен решать, когда нам умирать, а не люди, стреляя в других людей.

Смогут ли сильные мира сего найти компромисс и станет ли эта встреча лидеров на фоне беспрецедентной ситуации на планете действительно решающей? Ведь, как известно, история ничему не учит. И мир не стал стабильнее после Второй мировой, холодной войны или серии жутких терактов на рубеже тысячелетий.

На самом деле мир невероятно хрупок. И даже тот мир, который постоянно демонстрирует, казалось бы, непоколебимое могущество. Такой урок миру был преподан именно здесь – в Нью-Йорке, на Манхеттене, 11 сентября 2001 года.

Мемориал «Граунд Зиро» – в память о жертвах самого жуткого теракта в истории человечества. Среди тех, кто в этот день был в башнях-близнецах, и белоруска Ирина Бусло. В 1999 году она приехала за американской мечтой, спустя два года погибла под обломками Всемирного торгового центра.

А это самое знаменитое в этом памятном парке дерево – единственное чудом уцелевшее после падения небоскребов.

А пока таксист Махам едет на очередной заказ. Новый пассажир – это новая история и способ не несколько минут забыть о том, что на родине неспокойно.

Махам Ибрагим, таксист:

Я вожу до 50 человек ежедневно и общаюсь с людьми. У кого-то проблемы, кто-то голодает, кого-то убили. Так много проблем. Я пытаюсь помогать людям хотя бы добрым словом.

Но услышат ли политические лидеры никому не известного таксиста Махама из Пакистана или голос популярной колумбийской певицы Шакиры. Знаменитую композицию «Imagine» она посвятила сирийским беженцам и детям всего мира.