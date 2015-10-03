За неделю до выборов Президента Беларуси-2015: теледебаты и особый подарок для Арнольда Шверценеггера

Мир осмысливает речи политиков на генассамблее ООН, итоги этого величайшего события последних дней, а в Беларуси на следующей неделе – кульминационный момент выборов Президента. Во вторник начинается досрочное голосование.

Участники предвыборной гонки вступили в борьбу, что называется, лицом к лицу – 3 октября первые теледебаты в эфире.

Подавляющее большинство белорусов готово прийти на избирательные участки. Об этом свидетельствуют соцопросы. Многие уже определились, независимо от агитации. Демонстрируют свои симпатии и белорусы, которым еще не время голосовать. Алексей Мартиненок продолжит тему.

Выборы для белорусов – это всегда событие. Главная тема для обсуждения занимает львиную долю информационного пространства страны. Кандидаты на президентский пост делают последний агитационный рывок перед голосованием. До «дня Х» ровно неделя. Сергей Гайдукевич уединился в штабе: идет анализ избирательной кампании.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Одна из отличительных черт кампании, когда интерес виден не ради галочки и с одной стороны (БДИПЧ), и журналистов, а на самом деле есть интерес.

В погоне за голосами и Николай Улахович: встречи в регионах, пикеты. Стандартный набор главного атамана Беларуси.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я считаю, что я уже выиграл в этих выборах. Я свою задачу выполнил. Показал нашему народу, что кроме нас, патриотов, якобы оппозиционных сил, мы видим совершенно другие силы – здоровые, крепкие, которые хотят мира и спокойствия на нашей земле.

Татьяна Короткевич также продолжает знакомиться с избирателями. Но главное – себя показать. Так что ни дня без переезда.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я как молодой политик рада встретиться с каждым человеком. В плане – посетить 50 городов, в них встретиться с людьми, рассказать о своей программе.

Отдать голос за своего кандидата можно будет уже через несколько дней. Досрочное голосование стартует 6 октября. Этим многие готовы воспользоваться.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону:

Выборы 11, но сбор заканчивается 7. Поэтому я останусь здесь на денек, схожу проголосую.

Президентская кампания бюджетная: по оценкам ЦИК, на каждого избирателя потрачено около двух долларов, значит всего меньше 14 миллионов.

Для сравнения, в 2012 году в США расходы только на одного Мита Ромни перевалили за миллиард. Так что выборы – дело дорогое. А в некоторых странах существует своеобразная страховка на случай небольшой явки – штрафы. В их числе Австрия, Люксембург и Австралия. Борис, как новоиспеченный гражданин Зеленого континента, прочувствовал это на себе.

Борис Грейс, главный редактор «Русского радио Австралии»:

Я из Петербурга ночным поездом приехал в Москву. Пока я приехал до гостиницы и позвонил в посольство в Москве сказать, что я хотел бы придти и проголосовать, мне сказали, что я уже опоздал. И получилось, что я не проголосовал. Я приехал домой, а у меня лежит штраф.

В Беларуси в такой практике нет необходимости. Явка ожидается традиционно высокая. Есть понимание того, насколько это важно – в принципе сделать свой выбор, от которого зависит и твое будущее, и будущее страны.

Ирина – астролог. Буквально на пальцах, и формально на фигурах объясняет, что исход любой партии, в том числе и политической, зависит от каждого хода.

Ирина Махнач, астролог:

Народ, по сути, свое право выбора доверяет главному лицу, главному человеку, который сейчас на мировой арене будет играть шахматную партию. Это важно. От этого человека зависит судьба мира, хотя и говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя. А если он ничем не интересуется, ему все равно, тогда чего же ты переживаешь, что тебе что-то не нравится. Не должно быть такого. Человек должен понимать, что в его руках не только прошлое, за которое он несет ответственность, за свой выбор в прошлом, но и будущее, потому что будущее многовариантно. И поэтому от твоего выбора очень многое тоже зависит.

Позиции кандидатов определены. Как они смотрятся на фоне друг друга, можно было оценить совсем недавно. Во время, наверное, самого эффектного эпизода предвыборной кампании – теледебатов.

Если кандидаты активно рекламируют сами себя, то у 16-летней Александры Бурыкиной, можно сказать, случайно получилось привлечь внимание к политическим процессам в Беларуси. Девушка в Мадриде установила два европейских рекорда по пауэрлифтингу. Поздравлял лично Арнольд Шваценеггер. Легендарный атлет и актер в подарок от белоруски получил майку с изображением Александра Лукашенко.

Александра Бурыкина, пауэрлифтер:

Пожал мне руку, сказал, что я очень сильная. Я ему подарила нашу майку с президентом. Сказала, что это наш президент. Он сказал, что знает его, что это очень сильный политик, что у нас сильные люди. Сказал, что собирается навестить нашу страну.

Реакция однозначно положительная. И спортсмены, и жители испанской столицы оценили дизайн по-белорусски. Отец Александры поддержал идею дочери: получилось патриотично.

Константин Бурыкин, отец Александры Бурыкиной:

Одни положительные эмоции вызывали у людей, у спортсменов, у представителей Федераций разных. На соревнованиях подходили и говорили, что здорово, красиво. Фотографировались. К Александре после блестящего выступления также подходили все, вместе фотосессии делали. Это здорово.