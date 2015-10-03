Александр Лукашенко: Для белорусов выборы должны стать праздником, а иностранцы пусть оценивают, как хотят

Новости Беларуси. Беларусь на пороге важного политического события. 1 октября тема выборов стала одной из ключевых на совещании у Президента, где обсуждалась текущая социально-экономическая и политическая ситуация в стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что выборы в Беларуси должны пройти предельно демократично, мирно, на высоком организационном уровне. Подробности расскажет Наталья Бреус, корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Избирательная кампания на финишной прямой. Через 10 дней в Беларуси пройдут президентские выборы. Меньше недели остаётся до старта досрочного голосования. Всё это – повод обсудить ситуацию в стране.

Александр Лукашенко обращается к тем, кто несёт ответственность за организацию и проведение электоральной кампании. Это правительство, президентская администрация, органы госбезопасности, руководители регионов и правоохранители. Предвыборный период для власти – время максимальной мобилизации.

Александр Лукашенко:

Я неоднократно говорил, еще раз хочу высказать требование о том, что выборы должны пройти открыто, в строгом соответствии с белорусским законодательством и с соблюдением общественного порядка. Для того чтобы, грубо говоря, нарушать эти принципы, нам нет никакой необходимости. Поэтому прошу из этого исходить. Необходимо выполнить все взятые нами обязательства, в том числе обеспечить нормальную беспрепятственную деятельность и своих, и зарубежных наблюдателей. Поэтому всем, кто непосредственно несет ответственность за организацию и проведение выборной кампании, нужно максимально мобилизоваться, чтобы она прошла безупречно.

Как раз сейчас в разгаре агитационная работа. Во всех регионах проходят пикеты кандидатов и встречи с избирателями. Претенденты на высший пост в стране стараются представить себя и свои программы в лучшем свете. Параллельно идёт последняя подготовка участков для голосования. Для мониторинга избирательного процесса Центризбирком аккредитовал более 800 международных наблюдателей. Плюс больше 28 тысяч наблюдателей внутренних. Главный принцип в работе с такими экспертами — открытость.

Александр Лукашенко:

Мы привыкли к тому с советских времен, это неплохая практика, что президентские выборы, парламентские выборы — это праздник для людей. Все надо сделать, чтобы душевно это было. Не потому, что мы задобрить кого-то хотим – этого делать ни в коем случае нельзя. Белорусы не дураки, они прекрасно понимают: когда мы начинаем их излишне задабривать, у них появляются вопросы, зачем и почему. Поэтому не надо делать никаких глупостей. Надо идти на выборы так, как есть. Но, учитывая, что это экзамен, просто дошлифовать все, подтянуть, на уровне провести, чтобы люди шли на выборы, как на праздник. А уж иностранцы пусть оценивают, как хотят. Это их дело и их право. У них это по-другому – некое шоу, но в отдельных местах, чтобы раскрутить по телевидению. Нам шоу устраивать не надо.

Я вчера или позавчера посмотрел по телевизору: в Гомеле выступал руководитель областной комиссии. Он очень правильно, просто и доступно сказал: «Да, ОБСЕ, пожалуйста, смотрите, приезжайте, мы вас повозим, покажем все, по-человечески к вам отнесемся, но выборы мы будем проводить по белорусскому законодательству, по Конституции Беларуси». И никто не имеет права отступать от этих законов. Плох закон, но он закон. Если кому-то не нравится этот закон (Америке, Евросоюзу и прочим), мы вас выслушаем, не будем отпихиваться. Если вы разумное что-то предложите и это нам приемлемо сегодня, что ж, мы тогда будем свое законодательство корректировать, может быть, изменять. Но пока оно есть, это законодательство, мы будем его придерживаться. Если вы что-то предлагаете, этого нет в нашем законодательстве, но это не противоречит духу нашего законодательства, мы этим воспользуемся и примем не только к сведению, но к руководству. Но не в нарушение закона. Кстати, мы в этом плане немало сделали.

Эти выборы проходят на фоне непростой экономической ситуации. События вокруг страны заставляют экономить, «ужиматься» и снижать затраты на производстве. Правительство, не скрывая проблем, пошло на достаточно жесткие меры в экономической политике. Но действия Совмина уже дали первый эффект. Хорошая тенденция наметилась в промышленности, идет разгрузка складских запасов. Удалось не допустить роста безработицы и удержать инфляцию.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Экономика вступила в стадию восстановительного роста. Однако резкая девальвация российского рубля в августе, а вслед за ней и вынужденное изменение курса белорусского рубля в отношение к иностранным валютам, конечно, внесли некоторые коррективы, но есть основания полагать, что наметившаяся позитивная траектория сохранится.

Александр Лукашенко поручил правительству пристально наблюдать за потребительским рынком. Под особым вниманием — цены на товары в Минске. Глава государства напоминает: за экономическими показателями и цифрами нужно видеть людей.

Александр Лукашенко:

Красной нитью в ООН проходит именно эта мысль, мысль о том, что в данный момент всем непросто, даже крупнейшим государствам. Даже Президент США, выступая там, сказал в первый раз о том, что в одиночку они не могут решить то, это и так далее. Непростая ситуация, тем более в Беларуси. По известным причинам. Но, напоминаю, принимаемые правительством меры не должны негативно сказываться на людях. Зарплаты, пенсии и другие социальные обязательства государства являются приоритетом. Как и цены, экспорт, дебиторская задолженность – то, о чем мы говорили. Мои поручения вы знаете. Они обобщены и выражены одним предложением: нынешний год не должен быть хуже прошлого.

Ещё один блок вопросов касался безопасности и правопорядка. Не секрет, что электоральная кампания – период повышенной ответственности правоохранителей. Ведь зачастую именно в это время могут возникать попытки «расшатать страну». Поэтому неслучайно Президент Беларуси говорит о недопустимости провокаций и противозаконных действий.

Александр Лукашенко:

Нельзя допустить никаких провокаций, несанкционированных акций, противозаконных действий со стороны различного рода деструктивных сил. Идет жестокая борьба не только за передел ресурсов, доступ к ресурсам, идет борьба за передел мира. Я это говорил до посещения ООН, говорю вам сейчас абсолютно убежденный. Я внимательнейшим образом прочитал и выслушал всех глав государств там выступающих. Вывод один: идет борьба. Все прикрываются, красивые слова говорят, предложения, заявления делают, но подтекстом звучит собственный интерес каждого государства. Особенно сильных мира сего. Поэтому надо быть всегда внимательными, видеть свою страну, свой народ. Нельзя смотреть на любое противодействие нам и провокацию в этот период вот просто прямо в лоб. Надо думать, откуда и кто это делает. А подумав над этим, подумать, как на это реагировать. Я на всякий случай говорю. Я также не ожидаю каких бы то ни было сегодня провокаций. Народ уже на примере соседей наелся дальше некуда и провокаций, и революций, и прочих мероприятий.

Обороты набирает не только электоральная гонка, но и интерес избирателей к ней. Так, по итогам исследования социологи определили, что в предстоящих выборах планируют принять участие более 86 процентов населения. Активничать намерены Минский, Брестский и Гродненский регионы. Таковы данные опроса, который провел Информационно-аналитический центр и Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. О проведении выборов знает почти 97 процентов респондентов. На участки намерены прийти представители самых разных возрастных групп, чтобы сделать свой выбор. В списках избирателей почти 7 миллионов человек. Такие данные в ЦИК представили территориальные комиссии.

Александр Лукашенко:

Еще раз подчеркну: выборы — важнейшая форма волеизъявления народа. Они должны пройти предельно демократично, мирно и на высоком организационном уровне. Мы должны отдавать себе отчет, что, выбирая главу государства, мы определяем и дальнейший путь развития страны. В его основе – забота о наших людях, семьях, о достатке, о спокойной жизни, о безопасности.

Свой вклад в будущее Беларуси сможет сделать каждый, придя на избирательные участки, ведь выборы – особый момент в истории страны. И этот этап намерены пройти спокойно.