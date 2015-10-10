Александр Лукашенко: Мы вовремя начали строить вторую кольцевую дорогу, это спасение для Минска

Новости Беларуси. Об этом президент Лукашенко говорил на открытии нового участка второй кольцевой дороги вокруг Минска. Президент лично испытал «бетонку», отлитую из белорусского цемента. И, кстати говоря, нечасто предоставляют такие кадры из президентского автомобиля. Вы их увидите в начале сюжета. Можно сказать, что все больше открытости демонстрирует президент. Это важно.

Кажется, еще сравнительно недавно вторую кольцевую вокруг Минска называли дорогой будущего. Проект был только на бумаге. В лучшем случае на некоторой части участков велись земляные работы. Сейчас трасса обрела очертания. Дорогу можно, что называется, не только пощупать, но опробовать за рулем.

Так уж получилось, что первый километр второй кольцевой начинается с танка. Покрытие этой новой дороги тоже можно сравнить с броней – оно буквально армированное. И такой бич дорог как «большегрузы» ему абсолютно не страшны.

14 см бетона в основании и 24 – в верхнем слое. А плиты соединены металлическими штырями. Значит не смещаются под тяжестью грузовых фур. Дорога остается ровной. Шутят, что можно даже самолеты сажать. В практическом смысле это в пять раз большая долговечность по сравнению с обычными асфальтобетонными трассами. И меньше затраты на ремонт.

Когда строилась первая кольцевая, нагрузка на нее была 20 тысяч машин в сутки. А сейчас нагрузка на нее доходит до 120 тысяч машин за 24 часа.

МКАД-2 не только разгрузит первое кольцо, но повысит безопасность движения. Первый этап строительства – почти 47 км – соединяет витебскую трассу М-3 (от Острошицкого городка) с гродненской М-6 (в районе Аксаковщины).

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Получилось так, что через нашу Беларусь сейчас хлынул основной поток. Он будет увеличиваться – с Востока на Запад (Китай, Казахстан, Россия и другие республики бывшего Союза) и с Евросоюза в обратном направлении на Россию и Китай. А еще этот Шелковый путь, в который и мы включены, Китайской Народной Республики, это идея Си Цзиньпина. Еще больший поток. Для нас это, конечно же, экономически благо, потому что за это мы будем получать хорошие деньги от расположения нашей страны на транзитных путях. Но, с другой стороны, это большая нагрузка. Нагрузка и экологическая, и нагрузка для Минска прежде всего. Поэтому, я считаю, мы вовремя начали строить вторую кольцевую дорогу. Вы видите, особенно кто автомобиль водит и проезжает по первой кольцевой дороге, там уже очень часто бывает движение такое, что пробки образовываются. Поэтому это спасение для Минска, для минчан. В 2017 году мы должны построить полностью эту кольцевую дорогу. Останавливаться мы не намерены.

Такое бетонное покрытие в Беларуси применили впервые. Технология выбрана с расчетом, чтобы максимально использовать отечественные материалы.

Александр Лукашенко:

Если мы раньше 4-4,5 млн тонн могли производить цемента, мы сегодня производим 9 млн, можем 10. И при падении спроса на цемент наши заводы работать стали не в полную нагрузку, так же, как и многие предприятия, в том числе дорожно-строительные тресты. Поэтому мною было принято решение: надо использовать свои материалы. И что плохо, если мы построим в бетоне эти дороги? Вот вы видите результат. Что такое даже по дешевке купить битум из чужой нефти? Это значит заплатить кому-то там деньги. А здесь все свое, мы деньги оставляем в своей стране, получают трудовые коллективы эту заработную плату, доходы эти заводы.

Не только экологичность и экономность – отличительные черты МКАД-2. Еще и элегантность. Очень красивые, живописные места вокруг, – признаются сами дорожники. Путь будет очень приятным. Дорога станет скоростной магистралью между городами-спутниками и импульсом для развития региона. Куда приходит дорога – там лучше идет бизнес.

Александр Лукашенко:

У нас через каждые 50-40 км по любой трассе хорошие населенные пункты, районные центры. Что, 50 км проехал, остановился на окраине. Там надо, в этих районных центрах (в Березе, в Кобрине, Дзержинске), там надо строить вот эти объекты. Где есть люди, где есть инфраструктура. 30-50 км любой автомобиль пройдет к АЗС. Зачем? И это будет развитие районных центров, крупных поселков, которые находятся на трассе.

Участок МКАД-2 от Острошицкого городка до «Линии Сталина» (а это 28 километров) президент проехал в пассажирском автобусе с двигателем экологического стандарта Евро-5. На международных выставках белорусскую новинку часто называют «Лучшим городским пассажирским транспортом». Речь зашла о том, что земля вокруг дорог тоже должна быть везде облагорожена.

Александр Лукашенко:

Вот о чем я говорил. Вот эти площади нам тоже надо (деревья, еще что-то посадить), и будет красиво, кустарником. Все развязки надо засадить этими деревьями обязательно. Видишь, любо-дорого посмотреть на поля. Все приведено в порядок, канал к каналу, сразу природа отзывается на это. Наверное, он там сверху видит: кто старается – тому и помогает.

Строительство новой кольцевой дороги – самый масштабный проект дорожников за всю суверенную историю Беларуси. До сих пор в основном реконструировались существующие трассы. А МКАД-2 прокладывалась и через поля, леса, болота. Второй МКАД уже даже присвоен индекс М14, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.