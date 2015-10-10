Александр Лукашенко: Какую бы ты позицию ни занимал, в Беларуси возможно работать, творить, писать, высказывать свою точку зрения

Важной и приятной новостью стало присвоение Нобелевской премии в области литературы белорусской писательнице Светлане Алексиевич.

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии 2015 года в области литературы:

Откуда я. Я ответила, что из Беларуси. Так сказали: «О, Лукашенко, Домрачева». Хотелось бы, чтобы у белорусов была гордость, потому что это же не я одна сделала. Это мои герои, родители, дед, прадед, который учился вместе с Якубом Колосом. Это общее гуманитарное накопление.

Правда, каждое заметное событие всяк использует в собственных целях. И это в очередной раз было заметно. Например, некоторые российские СМИ преподнесли новость следующим образом: впервые за десятки лет Нобелевскую премию получила русскоязычная писательница. И ни слова о Беларуси.

Иные поспешили сообщить, что президент Беларуси не поздравил Алексиевич. Но, действительно, поспешили, потому что Александр Лукашенко искренне и официально поздравил и пожелал успехов литературному триумфатору. После этого написали так: президент Беларуси пожелал новых творческих достижений писательнице, неоднократно критиковавшей его правление.

И так и эдак, лишь бы столкнуть лбами. Чтобы уже не оставлять никаких шансов для домыслов, глава государство публично прокомментировал успех белорусской писательницы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я рад за нее, потому что это гражданка Беларуси, это говорит о том, что, какую бы ты позицию ни занимал, все-таки в Беларуси возможно работать и творить, писать, высказывать свою точку зрения, позицию и так далее. Я не считаю ее каким-то большим оппозиционером. Она писала нормальные произведения, у нее соответствующий стиль – от первого лица, если я не ошибаюсь. Она искала людей, она собрала деньги и поехала в Афганистан. Побыла там, потом написала, естественно, тенденциозно, взяв людей, которые что-то там прошли, видели, и погибших людей, но это точка зрения конкретных людей. Какая же здесь оппозиционность? Это ее форма, ее стиль. Я ничего против не имею. И, начиная от произведений, которые, в общем-то, и советской властью поддерживались, возьмите «У войны не женское лицо», ее знаменитое сочинение, «Цинковые мальчики» и прочее. Это своеобразный стиль подачи, но это же реальность. Важно, что первый наш белорус в литературе после советских времен – они тоже нам были не чужие – стал лауреатом Нобелевской премии. Главное сейчас – как ты распорядишься этим багажом. Если ты гражданка Беларуси, поднявшийся высоко, посмотрим, как же ты этот имидж, этот багаж, который у тебя появился, используешь во благо своего народа. Вот что сегодня важно.