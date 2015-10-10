Беларусь сегодня. Как из молодой и неокрепшей страны за четверть века она превратилась в «самую»

Определение «самая» (самая современная, самая безопасная) применительно не только к БелАЭС. В стране в последние годы создано немало уникальных объектов, совершено немало достижений. К некоторым из них мы уже привыкли, и кажется, что это было всегда. К хорошему быстро привыкаешь. Илона Волынец продолжит тему.

Сегодня это уже не отражение реальности, а, скорей, перевернутая страница учебника истории. 90-е белорусы запомнили как период полного хаоса и развала. О строительстве социальных, культурных или спортивных объектов, о будущем тогда даже не думали. Люди просто пытались выжить.

Беларусь сегодня – красивая и чистая (как первым делом отмечают иностранцы), но еще и современная, благоустроенная, безопасная и уютная.

Визитная карточка Беларуси и смысловой центр страны – Дворец Независимости. Его возвели всего два года назад, а он уже побывал котлом, в котором кипело варево глобальной политики. Именно здесь пытались разрешить кровавый конфликт не оружием, а словом.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Сегодня Беларусь – это единственная площадка, на которой решаются вопросы войны и мира на Украине, где идет обсуждение тех очень сложных проблем, которые сами себе украинцы и создали. И слава богу, что эта площадка предоставлена, и слава богу, что Александр Григорьевич использовал и свой ресурс, и авторитет Беларуси. Не только свой личный.

Внимание всего мира в свое время было приковано и к этому объекту. 2014 год. Чемпионат мира по хоккею. Тысячи болельщиков со всего мира собирает «Минск-Арена». Одна из самых современных мультифункциональных площадок в Европе. Позже этот чемпионат назовут лучшим за все время проведения соревнований.

Турист:

Мне очень понравилось. Минск – очень большой и чистый город. Люди очень добрые и симпатичные.

Специально к чемпионату мира по хоккею в Минске построили еще один современный спортивный комплекс – «Чижовка-Арена».

Но не только столица может похвастаться спортивными объектами такого уровня. Всего в Беларуси более 30 Ледовых дворцов. Не только в крупных городах, но и райцентрах.

Татьяна Жирякова, жители г. Пружаны:

Я, когда была молодой, всегда хотела уехать в большой город – Минск или Брест. А теперь не вижу необходимости в этом – у нас все есть здесь.

То, что Беларусь готова принимать спортивные первенства планетарного масштаба, страна подтвердит не раз. Февраль 2015 года. «Раубичи». Фактически заново построенный спортивный комплекс принимает чемпионат мира по биатлону среди юниоров.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка, обладатель Хрустального глобуса:

Такая поддержка спорта в стране – это очень, я считаю, вообще важно для всей страны, важно для всей нации. Это действительно большой вклад в здоровье всего населения.

Появился в Беларуси и первый настоящий парк водных развлечений.

Аквапарк «Лебяжий» – один из крупнейших в странах СНГ и пятый по величине в Европе.

А этому спортивному объекту аналогов в мире просто нет. Центр по фристайлу построили в Минске в 2015 году. Лыжные акробаты могут тренироваться здесь круглый год. В комплексе расположен гигантский трамплин, его покрытие в точности имитирует снег, а место приземления – бассейн со специальной водяной подушкой.

Это не просто украшение столицы, но еще и один из символов Беларуси. Белорусский «кристалл знаний» числится в сотне самых красивых библиотек мира. Книжные полки не обойти и за день – они равны своей длиной двум минским кольцевым. Вместить библиотека может городской микрорайон – девятиэтажек эдак штук 20.

Визитной карточкой Минска стал новый вокзал. Строить его начали еще в БССР, а завершили в 2000 году, уже в суверенном государстве. Тогда же этот проект удостоился диплома Международной академии архитектуры.

А национальный аэропорт заметно переменил свой облик в сравнении с первоначальным. Его модернизация завершилась в конце 2014 года. Сегодня это вполне современная воздушная гавань, не хуже самых знаменитых иностранных хабов.

В годы независимости минская подземка приросла десятками километров тоннелей. Сейчас столичное метро – это две линии и 29 станций. Во всю идут работы по прокладке третьей линии. Планируется, что поезда будут ездить в автоматическом режиме.

Свои «фишки» у белорусов и в агросфере. Нынешним летом французский актер Жерар Депардье пришел в восторг от белорусской деревни. Агрогородки в Беларуси появились благодаря госпрограмме возрождения села. Домики, хоть и типовые, зато системы «все включено»: вода, газовое отопление, канализация плюс приусадебный участок. По нашим стандартам выстроили такие поселки в Венесуэле с Азербайджаном.

Ольга Мороз, старожил агрогородка Мотоль Брестской области:

Теперь у нас деревня уже приобщается до агрогородка. Теперь у нас и магазинов много настроено. Раньше ткали и зарабатывали люди деньги, строились. У нас вообще сейчас другой Мотоль вырос.

Если раньше на ферму приходили в резиновых сапогах, то сейчас можно смело дефилировать на каблуках. Таких «вип-коровников» в стране все больше. Климат-контроль, массажеры, электронный официант и даже музыкальные паузы и «пенные вечеринки» для буренок. Такой он – «молочный прогресс».

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Одно время, конечно, пожертвовав такие денежные средства, вложили в модернизацию, в реконструкцию нашей старенькой базы общественного животноводства. Эти комплексы, фермы, которые остались еще от Советского Союза. Они были не конкурентные, с новыми технологиями, которые были на Западе. Поэтому единожды отболели, вложили, а сейчас и опыт наработан, и кормовая база лучше стала по качеству, и профессиональные навыки специалистов стали повыше.

Беларусь – в космосе!

Дата 22 июля 2012 года для нашей страны особая. Именно в этот день с космодрома «Байконур» в Казахстане на орбиту отправился наш собственный спутник.

В результате у Беларуси появилась самостоятельная система дистанционного зондирования Земли. А страна вошла в престижный список космических держав.

Беларуси всего четверть века, но за это время страна прошла серьезный путь. Она, молодая и неокрепшая, выросла из советских штанишек и, повзрослев, превратилась в сильное, суверенное и независимое государство. Здесь знают цену мира и спокойствия. Привыкли трудиться и, главное, сами строят свое счастье.