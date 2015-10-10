Александр Лукашенко: Нам надо удержать страну, нам надо сохранить страну

Ожидается, что в выборах примет участие большое количество белорусов, большой процент, как говорят социологи. Но результаты социсследований, по правилам, нельзя сообщать уже пять дней. Хотя некоторые Интернет-ресурсы, не стесняясь, нарушали закон. Говоря простым языком, нарывались на грубость. Вероятно, чтобы отметиться и оправдать зарубежное, как правило, финансирование. Но вернемся к высокой явке на выборах. О том, насколько важна поддержка избранному президенту, говорил на неделе Александр Лукашенко, общаясь с рабочими.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если Президент сильный, как вы всегда меня так поддерживали (под 80%), ни у кого даже вопросов не было. Если я приезжаю, веду переговоры с ним, он понимает: «80% за него проголосовало. Весь народ за ним стоит. Значит, он выражает его интересы. И от этого никуда не денешься». Вот в чем главный вопрос.

Мы переживаем очень сложный, очень тяжелый период. Наверное, самый сложный за эти 20 с лишним лет после распада Советского Союза. Запомните одно: сильные мира сего пытаются переделить мир. Началось все с попытки выстроить «многополярный мир». Мы сторонники этого. Мы не будем стабильны в мире никогда, пока мир не будет опираться на несколько опор, потому что на одной опоре, «монополярный мир» неустойчивый. Он в любой момент рухнет. Надо дополнительные опоры. Такой дополнительной опорой был Советский Союз. Он противостоял Соединенным Штатам. И мы уравновешивали друг друга. Начался передел мира. И вот в этой ситуации нам надо набраться мудрости, терпения, чтобы выстоять. Нам надо удержать страну, нам надо сохранить страну.