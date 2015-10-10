Выборы Президента Беларуси-2015: 10 октября – последний день досрочного голосования

Новости Беларуси. В Беларуси 10 октября последний день досрочного голосования на президентских выборах. Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 10 утра и будут работать до 7 вечера. Тем не менее, многие свой выбор уже сделали.

По данным Центризбиркома в досрочном голосовании уже приняли участие более 28 процентов избирателей.

Наибольшую активность проявили в Гомельской области. Там уже свой выбор сделал практически каждый третий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропуском для участия в голосовании является паспорт. Для того чтобы получить бюллетень, подойдут также служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом.

Избиратели:

Прекрасная атмосфера, день приятный, солнечный. Очень приятно прийти и проголосовать.

Праздник. Этот день на всегда для меня был каким-то особенным днем. Всегда делал свой выбор согласно своим представлениям о том, какой должен быть кандидат.

Я думаю, для избирателя, который хочет проголосовать и приходит проголосовать – любой день праздник, в который отдал свой голос.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

На сегодняшнее утро проголосовало уже 23,4 процента досрочно от количества избирателей.

Столица приготовила на самом деле очень хорошую культурную программу. Завтра будут работать 109 ярмарок перед зданиями, где будет проводиться голосование. Будет работать 559 объектов торговли – это не только буфеты, это и продажа нашей продукции легкой промышленности. Более того, у нас будет организовано порядка 500 культурно-массовых программ – концертов, мини-конкурсов не только для взрослых, но и для детей.

Завтра, 11 октября, – основной день голосования.

Сделать свой выбор в пользу того или иного кондидата в Президенты можно будет с 8 утра и до 8 вечера.