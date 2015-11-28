Александр Лукашенко: Мы с Азербайджаном сотрудничаем как в Беларуси область с областью

Начнем с главной новости сегодняшнего дня. Президент Лукашенко встретился с главой Азербайджана. Ильхам Алиев совершил официальный визит в Беларусь. Все подробности – в репортаже Натальи Бреус.

Этот визит Ильхама Алиева в Беларусь начинается с символического момента. Как жест уважения к истории страны – возложение венка к монументу Победы.

70 лет назад общей стала Победа, ведь когда-то страны объединяла общая советская история. Поэтому неудивительно, что в неформальной программе визита – музей Великой Отечественной.

Кстати, в книге почетных гостей уже есть запись отца Ильхама Алиева, которую он оставил, посещая еще старое здание музея.

Сотрудничество начинались еще при Гейдаре Алиеве. И сегодня продолжается при его сыне Ильхаме. Но, конечно, наиболее активно страны начали взаимодействовать в последние 10 лет. В 2006 году были открыты посольства – это, конечно, подстегнуло общую торговлю.

Обмениваются визитами лидеры постоянно – примерно раз в год проводят ревизию двусторонних отношений.

Алиев с визитом в Беларуси в четвертый раз. Столько раз бывал и Александр Лукашенко в Баку. В 2015 году президенты уже смогли пообщаться в июне. Белорусский президент посещал страну с рабочим визитом и присутствовал на церемонии открытия I Европейских игр, которые проходили в Азербайджане. Такая регулярность только подчеркивает: есть политическая воля для диалога.

Встреча президентов проходит на фоне непростой международной обстановки. Это замечают и Лукашенко, и Алиев. Но вот что касается белорусско-азербайджанских отношений, тут как раз-таки все достаточно ровно. И даже в торговле не «упали».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы с вами сотрудничаем как в Беларуси область с областью. Такой уровень сотрудничества. Если кому-то не нравится, это их проблемы. У нас запрещенных тем нет. Поэтому вы можете всегда рассчитывать на Беларусь. Хочу еще раз подчеркнуть: мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь притом.

Мы всегда были обязательными людьми, вы в этом еще раз убедились. Но тем не менее я вам очень благодарен за поддержку и помощь, особенно в трудные времена.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Я всегда очень рад посещать Беларусь. Рад тем успехам, которые страна добилась под вашим руководством за последние годы. Это наглядно видно. Беларусь на пути бурного экономического роста. В вашей стране активно решаются вопросы социального благополучия. И, как вы отметили, время сейчас непростое ни для одной страны, но тем не менее Беларусь сохраняет позитивную динамику развития.

Товарооборот между странами в почти 330 миллионов долларов. С 2007 года идет реализация совместных проектов. В результате производственной кооперации в Азербайджане созданы сборочные производства тракторов, грузовых автомобилей, автокранов и лифтов. Лучший пример – завод в Гяндже. Это город в 350 километрах от Баку. За последние 8 лет с конвейера сошли уже 6 тысяч тракторов и 3 тысячи автомобилей и прицепов МАЗ. Под прицелом промышленников – весь каспийский регион.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод»:

Мы со многими предприятиями совместно работаем на рынке Азербайджана. Но наша цель совместно с нашими белорусскими коллегами – это выход в третьи страны. Я думаю, что 2016 год для всех этих дел будет прорывным.

Запасы углеводородов – настоящая подушка безопасности для прикаспийского государства. Деньги вкладывают в развитие инфраструктуры и так называемых «ненефтяных» секторов экономики.

В инфраструктурных проектах может поучаствовать и Беларусь. Поставить автобусы, железнодорожные пассажирские поезда, предоставить проектные услуги для транспортников.

Общение с глазу на глаз вышло за рамки времени, предусмотренного протоколом. Выйдя к делегациями, президенты рассказали, почему задержались.

Александр Лукашенко:

Мы действительно договорились о конкретных направлениях сотрудничества от, откровенно скажу, в ВПК до нефтепереработки. Я очень ценю наши дружеские, абсолютно братские отношения двух стран. И Ильхам Гейдарович, только он знает, сколько нам надо было времени и труда, чтобы выстроить эти отношения. И потерять мы их не можем. Мы об этом тоже говорили с президентом, подкрепляя это конкретными фактами.

Мир сошел с ума. Вы видите, что происходит. И в этом бурном непредсказуемом мире нам сегодня жить, точнее, даже выживать. И мы держаться должны друг друга для того, чтобы противостоять тем угрозам, которые сегодня существуют в мире.

Ильхам Алиев:

Прежде всего хотел бы вас от души поздравить с убедительной победой на выборах Президента. Еще раз белорусский народ оказал вам высокое доверие. И результаты выборов – это, по существу, результаты вашей деятельности на посту руководителя страны. Мы радуемся тому, что Беларусь успешно развивается. Как вы отметили, время непростое. На экономический кризис накладывается кризис политический во многих странах, военно-политический. Вот в таких условиях та общественно-политическая стабильность, которая существует в Беларуси, это главный показатель успеха и также главный залог того, что этот успех будет продолжен. Уверен, что после нынешнего визита отношения будут развиваться еще быстрее.

Итогом переговоров на высшем уровне стала совместная декларация.

Беларусь и Азербайджан согласовали программу социально-экономического сотрудничества на ближайшие 10 лет.

Переговоры завершились официальным обедом в честь гостя. Нам удалось узнать, что в меню не было привычных для азербайджанцев баранины или плова. Угощали исключительно блюдами белорусской национальной кухни.

За последнее десятилетие белорусско-азербайджанские отношения прошли проверку на прочность. Как будет развивается сотрудничество, обсудят президенты уже в следующий раз в Баку. Алиев пригласил приехать белорусского президента с визитом.