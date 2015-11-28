Сбитые российские самолеты в небе над Сирией: оплошность Турции или теракт против России?

Насколько известно, из Минска Ильхам Алиев отправился в Париж, теперь уже не только культурный центр Европы, но и центр антитеррористической борьбы. Почти две недели события в Париже оставались главными в сводках новостей. Пока турки не сбили российский бомбардировщик Су-24. Теперь из-за этого разгорелся «сыр-бор» (или «бор-сыр») на весь мир. Москва жестко реагирует на то, что Турция называет оплошностью, звучат заявления об очередном теракте против России. Тему продолжит наш специальный корреспондент Алексей Мартиненок.

Сбитый бомбардировщик и теракт на борту российского пассажирского лайнера до предела подняли градус напряжения на мировой политической арене. И на улицах Москвы.

Осмысленная и беспощадная. Такими словами можно охарактеризовать реакцию российского общества на то, что произошло в небе над Сирией. От стихийных акций протеста пострадало турецкое посольство. Если в первый день здание еще легко отделалось (его залили краской), то на второй день в ход пошли камни.

Хотя язык силы проще и понятнее дипломатического, ответа из посольства не последовало никакого.

Участники акции протеста:

Куда там? Конечно, нет. Кто бы рискнул? Вы посмотрите, там же шторы видны.

Русские люди, надеюсь, поймут. И второй плакат: «Турция ответит за то, что сбила наши самолеты». Она обязана за это ответить.

Пока люди надеются на ответ, государство держит оборону. Российские власти сейчас работают по принципу «безопасность превыше всего». На вокзалах, трассах и в аэропортах усиленный досмотр. Объяснять причину такого внимательного отношения людям не надо.

Москвичи:

Я думаю, нормально. Теракты в Москве очень часто бывают, поэтому надо останавливать и проверять. Конечно, это все капля в море, но хоть что-то.

Любая мера, чтобы предотвратить взрывы, теракты, это нормально.

Тонны багажа еще не успели разобрать туристы, экстренно вывезенные из Египта. Сумками и чемоданами до сих пор завалены аэропорты Москвы. Теперь закрывается и турецкое направление.

Олег Сафонов, руководитель федерального агентства по туризму (Россия):

То, что наш самолет был сбит на территории Сирии, как удар в спину, наш президент сказал о том, что, собственно, отношения между нашими странами будут пересмотрены. Совершенно очевидно, что это будет иметь серьезные долгосрочные последствия.

Не все отказываются от полетов в Турцию и Египет из страха или из чувства патриотизма. Как следствие, дополнительную нагрузку на себя принимает Беларусь. Эксперты ожидают рост туристического рынка на сотни миллионов долларов. Мелочь по сравнению с убытками, которые пророчат Турции из-за конфликта с Россией. А ведь совсем недавно Путин и Эрдоган жали руки на встрече в Москве и говорили о новой ступени сотрудничества. Дружба дружбой, но первым делом оказались самолеты.

Сергей Судаков, политолог:

Турция достаточно давно вошла в первую пятерку партнеров России. Товарооборот – за 25 миллиардов долларов. Огромное количество туристов ежегодно приезжает и оставляет десятки миллиардов долларов на курортах Турции. Но Турция – с 1953 года член НАТО. Следовательно, когда был сбит наш самолет, это прежде всего событие, которое относится к противодействию двух блоков – НАТО и России.

Михаил Ремизов, директор Института национальной стратегии (Россия):

Это акт войны. Уже сегодня Россия имеет международные правовые основания для прямого ответа. С точки зрения логики и философии международного права. Она вряд ли воспользуется этим правом.

Эти кадры облетели весь мир за считанные минуты. Су-24 был сбит ракетой турецкого истребителя Эф-16 на территории Сирии. Один пилот погиб, а второго эвакуировали из тыла врага и доставили на российскую авиабазу.

Пилот:

Буду просить командование, чтобы меня оставили на данной авиабазе. Я обязан вернуть должок за командира.

Анкара заявила о нарушении своего воздушного пространства. У Москвы – своя версия, в логику которой не укладываются 10 предупреждений за секундное нарушение границы. Североатлантический альянс в разборе полетов пока предпочитает не активничать, несмотря на просьбу Турции собрать Совет организации.

Кирилл Коктыш, эксперт МГИМО (Россия):

Получается, как если бы дворовый мальчишка, хулиган взял и нахамил парню из соседнего двора и тут же рванул за защитой к своему главному хулигану. Оно так не прокатывает, это не проходит. Все-таки международная политика чуть сложнее, чем дворовая. И, в общем-то, НАТО, естественно, не хочет оказаться в ситуации, когда оно используется Турцией.

Не осталась в стороне и крупнейшая организация Евразийского континента. Постоянный совет ОДКБ провел экстренное заседание. Действия Турции здесь расценили как грубейшее нарушение норм международного права. Указали на меморандум о безопасности полетов в Сирии, заключенный с США и распространяющийся на все страны коалиции, включая Турцию. В общем, обозначили тональность.

Михаил Ремизов, директор Института национальной стратегии (Россия):

Понятно, что для Минска тоже в определенной степени важно то, что происходит в Средней Азии, или то, что происходит в Закавказье. Но и там, и там есть прямые военные угрозы. И вряд ли Минск считает их непосредственными угрозами именно своей безопасности.

Сейчас главная угроза мировой безопасности – террористическая группировка ИГИЛ. Как с ней бороться – вопрос № 1. Особенно в ситуации, когда даже крупным силовым блокам не до конца понятно, кто друг, а кто враг.

Сергей Судаков, политолог:

Пока Росия достаточно одинока. У Росси есть такой союзник, как Сирия, есть Иран, но более крупные, сильные союзники пока стоят и смотрят, наблюдают.

Лозунг борьбы с мировым злом – единственное, что объединяет центры силы на мировой арене. Главный вопрос – создание эффективной коалиции по борьбе с терроризмом – до сих пор остается открытым.