Миграционный кризис в Европе: готовы ли поляки впустить в свою страну более 7 тысяч беженцев?

Продолжим тему европейского несогласия в связи с беженцами. Из Польши сообщает наш специальный корреспондент Юлия Бешанова.

Каждое воскресенье ровно в 9 утра пани Мажена вместе с мужем отправляется в костел. После службы – традиционный семейный обед в компании родителей супруга. Сообщение о том, что в Европу буквально хлынул поток мигрантов и беженцев, в семье Новак восприняли настороженно. Из 66 тысяч человек, которых ЕС пытается распределить 28 странам, Польша должна принять более 7 тысяч.

Мажена Новак, жительница города Минск-Мазовецкий:

Если мы принимаем беженцев из разных стран, таких как Украина, или с Ближнего Востока, это только они должны ассимилироваться в нашей стране, принять нашу культуру, изучить польский язык. Мы не просим их стать католиками или христианами. Пришлый человек должен уважать нашу стану. Мы имеем свои традиции и должны их сохранять лучшим образом.

Впрочем, для 35-миллионной Польши несколько тысяч мигрантов – «капля в море». Пан Станислав Чесек, экс-посол в СССР, уверен: чтобы примириться с приездом чужестранцев, полякам просто нужно время.

Станислав Чесек, посол Республики Польша в СССР в 1989-1996 гг.:

Проблемы поляков в том, что на протяжении 70 лет мы – народ и государство, в котором для других народов просто нет места. У нас абсолютно единое общество. У нас одна нация, один народ и одна религия. И так мы воспитываемся уже несколько поколений. Мы отвыкли от этой мультикультурности.

Учить «толерантности» поляков начинают уже сейчас. Сбываются худшие опасения консервативно настроенных католиков: в некоторых детских садах Варшавы в 2015 году «отменили Рождество», чтобы не ущемлять религиозные чувства карапузов-иноверцев.

Бартош Бекер, политический обозреватель:

Поляки протестуют против отбирания части суверенности Брюсселем и Берлином. Такая страшная эмиграция с Ближнего Востока вызвана тем, что люди убегают сюда в погоне за более высоким уровнем жизни. Поляки протестуют против ломки их политического суверенитета. Например, в Беларусь, которая ведет независимую политику уже много лет. Я даже не могу представить, что бы кто-нибудь из вне диктовал демографическую политику.

Отстаивать «привычный» жизненный уклад поляки готовы не только на словах – по стране «прокатилась» волна митингов. Сюда, в самый центр Варшавы, протестовать против миграционной политики Европы вышло практически 10 тысяч человек. Протестующие уверены: большинство мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока бегут вовсе не от войны, а едут в Европу в поисках льгот и пособий.

Варшавских активистов поддержали по всей стране – в протестах участвовали до 25 тысяч поляков. Демонстранты прошли по центральным улицам, взрывая петарды и выкрикивая оскорбления в адрес мусульман.

В какой-то момент между протестующими и полицией вспыхнула потасовка. Стражи порядка даже вынуждены были применить слезоточивый газ.

Михал Горски, журналист:

Эта позиция для Польши была навязана из вне. Европейская комиссия совместно с немцами настаивает, чтобы Польша приняла часть мигрантов на себя, но я думаю, что в этом нет необходимости, так как мигрантов больше интересует экономический вопрос. Руководство Европейского союза считает, что такой способ решения проблемы – лишь видимость, и такое столкновение людей таких различных культур и религий может привести к серьезным конфликтам.

Януш Корвин-Микке, депутат Европарламента от Республики Польша:

Это не проблема мигрантов, это проблема польского государства, польского правительства, которое уступает и Вашингтону, и Брюсселю. Если мы сейчас согласимся и примем 7 тысяч мигрантов, через неделю, через месяц здесь будет уже 10 тысяч, потом – 20 тысяч. Это проблема.

Такие настроения не могли не сказаться на результате парламентских выборов в Польше. Правительство, которое приняло квоты ЕС, отправили в отставку.

Еще недавно Польша в рамках договоренностей о перемещении прибывших в ЕС беженцев согласилась в течение двух лет принять более семи тысяч человек. Но после парижских событий позиция официальной Польши кардинально изменилась: теперь власти заявляют, что не видят политической возможности приема мигрантов.

После 13 октября больше всего поляки обеспокоены безопасностью и открыто признаются: боятся наступить на «гуманитарные грабли Франции».

Поляки:

Я думаю, что мы должны это делать согласно с правилами безопасности, чтобы в первую очередь позаботиться о безопасности поляков, а также мы должны быть солидарны с теми, кто нуждается в нашей помощи, и делать это совместно с нашими партнерами по Европейскому союзу.

Это самый плохой план. Небезопасно. Я не говорю о женщинах и детях, которые убегают от тех событий. Я говорю о здоровых, полных сил мужчинах, которые неизвестно для чего тут. У себя необходимо наводить порядок. Во Франции был повод к этому.

Лично я крайне отрицательно к этому отношусь только из-за того, что я их очень боюсь. Это другая культура по отношению к женщинам. И только из-за этого.

Еще одна проблема, из-за которой поляки агрессивно настроены к любым мигрантам, экономическая. С 2012 года Польша приняла 15 тысяч беженцев- участников программы по переселению. Из них 35% так и не смогли найти работу и стали дополнительной нагрузкой на бюджет страны.

Нынешний миграционный кризис аналитики уже называют самым масштабным со времен Второй мировой войны, но делить его тяжесть с другими европейцами поляки не намерены.