Александр Лукашенко: Мы не хотим воспользоваться сложившейся ситуацией и сделать хуже для России

Новости Беларуси. Сберечь мир и порядок в стране, обеспечить рост экономики и достойный уровень жизни. О таких приоритетах заявил Александр Лукашенко 30 декабря, представляя нового Главу Администрации Президента Беларуси Александра Косинца. По сути, это политический штаб и от обновленного руководства ожидают эффективных решений и в кадровой сфере, в идеологической работе и работе с обращениями граждан.

Сергей Мельгуй работает с документами, но это только на первый взгляд. На самом деле — с человеческим ресурсом. В папках — биографии, истории назначений. А в этом журнале на каждой странице — персона. Многих из них мы знаем в лицо. От председателей райисполкомов до высших должностных лиц.

Ольга Юруть, СТВ:

Это кадровый реестр Главы государства. Здесь хранится практически тысяча личных дел тех, кто занимает в нашей стране ключевые посты. Вот, к примеру, на полке есть и личное дело нынешнего Главы Администрации Президента. Александр Николаевич Косинец. В этой папке хранится все — от декларации о доходах до сведений о продвижении по карьерной лестнице.

Он был ректором вуза, вице-премьером и руководил Витебской областью. 30 декабря Александру Косинцу вручили удостоверение Главы Администрации Президента.

В коллективе и два новых зама. Николай Снопков — экс-министр экономики и Игорь Бузовский — возглавлял Белорусский союз молодежи. Профессионализм, полная самоотдача в работе и результат. Ключевая задача Администрации Президента — работа с кадрами. Глава государства сделал замечание — медленно обновляют управленческий аппарат. Много вакансий как в регионах, так и в республиканских органах власти.

С молодыми руководителями серьезно не работают. Хотя омоложение кадров — главное требование Главы государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо серьезно поработать с банком данных одаренной молодежи. Это главное богатство, с которым мы должны работать. Да, не все из них, но многие станут управленцами и великими. Потому что это образованные, умные, толковые люди. Надо только выработать систему, чтобы этих людей, взяв за руку, привести снизу до верху — до управленческой вертикали. Не может быть хорошим министром человек, который не видел станка в рабочем цеху и не нюхал эту землю на производстве сельхозпредприятия. Поручаю Академии Управления создать систему эффективного отбора слушателей и мониторинга их карьерного роста. Пересмотреть подходы к обучению резерва кадров исходя из реалий экономики и общественной жизни.

Александр Косинец, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

В области кадровой политики мы приложем максимум усилий, чтобы пересмотреть учебные планы, стандарты Академии Управления при Президенте по переподготовке, повышении квалификации кадров. Все, чтобы они, незамедлительно вступая в должность, решали все поставленные перед ними цели и задачи.

Важное направление — работа с обращением граждан. Ведь в Администрацию Президента приходят тысячи писем. Сюда люди идут как в последнюю инстанцию.

Александр Лукашенко отметил, что недопустимо перенаправлять жалобы тем, на кого жалуются. Также главный политический штаб должен держать на контроле исполнение принятых решений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будущий год — экзамен для всей власти, и народ даст оценку нашей общей работе. Никаких чрезвычайных задач у нас нет. Задачи прежние — сберечь мир и порядок в стране, обеспечить рост экономики и достойный уровень жизни людей.

Вы знаете, я вот сегодня прочитал наших ярых оппозиционеров, которые рядятся в тогу великих специалистов и профессионалов. Может быть, они и профессионалы, я не оспариваю, но постоянно критикуя курс, которым идет Беларусь, они не предлагали никогда конкретики. Вот сегодня несколько из них раскрылись. И что они предлагают? Диверсифицировать рынки сбыта не уходя из России.

Когда мы ставили задачу потерять наш главный рынок сбыта? И когда мы не говорили о том, что рынки надо диверсифицировать, чтобы не зависеть только от одного, пусть даже братского, крупного рынка? Мы это никогда не отрицали. Мы разве отрицали когда-нибудь, это не единожды уже сказано о том, что нам надо быть конкурентоспособными, производя высокого качества продукцию? И подчеркиваю, цитирую: снижая себестоимость продукции. Причин для роста цены нет. Потому что себестоимость продукции не увеличилась. Составляющая себестоимости не выросла. У нас сегодня главное в себестоимости — ресурсы и сырье.

Нам очень часто говорят: «Надо провести структурную перестройку экономики». Вот я хотел бы, чтобы эти писаки и великие советники, критиканы, сказали, что они имеют в виду под структурной перестройкой экономики? Если это скопом, как это сделали наши соседи, взять все, разделить и раздать — это не наш путь. Это не наш курс. Я вчера об этом уже сказал. В очередной раз кризис нас научил, что государственная собственность всегда является, в этот, по крайней мере, период становления нашего государства, оплотом нашей независимости, оплотом сохранения трудовых коллективов, а равно и оплотом нашей стабильности. Не было бы этой собственности — мы бы бегали, как в России, кого-то уговаривая, еще хуже — как в Украине, чтобы они, видите ли, нам помогли стабилизировать ситуацию! Деньги, власть и собственность — собственность, которая является, наряду с деньгами, основой любой власти. Эти три вещи — стабильность любого государства.

В поле зрения Администрации Президента вопросы и внутренней, и внешней политики. Буквально с боем Новогодних часов вступит в свои права Евразийский экономический союз. В то же время Беларусь открыта к сотрудничеству и с Западом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нас пытаются упрекнуть, что мы пользуемся ситуацией, чтобы чуть ли не развернуться на Запад. Мы четко, определенно и открыто заявили: наша внешняя политика многовекторная. И это не потому, что мы вот в кабинетах выдумали этот тезис. Это исходит из нашей жизни, из нашего геополитического положения. Мы находимся в центре Европы. Мы что должны, уповать только на одну страну, пусть и дружескую? Нет. Потому что мы видим, нас еще и толкают там, нам еще в морду дают, показывая кто мы. Мы вынуждены ориентироваться и посматривать налево и направо. Но мы никогда не были предателями. Мы никогда никому нож в спину не сунули и не сунем. Если говорить уже о России, то нам сегодня эту страну и этот народ в мире никто не заменит. Мы граничим с Западом, с НАТО, нас беспокоят процессы, которые там происходят. Мы не хотим никаких столкновений: ни политических, ни дипломатических, ни военных с тем самым Западом. Половина нашей торговли там. Да, если Запад начинает перебирать — мы отвечаем! Потому что мы суверенное независимое государство! Мы об этом им постоянно говорим! Но если Запад вдруг протянет нам руку сотрудничества — слушайте: будь на моем месте Путин, Янукович или Порошенко — они что, бросили бы камень в эту руку или плюнули в эту руку? Нет! Они бы сочли это за как минимум жест доброй воли! И надо этим воспользоваться! Поэтому мы будем стремиться к нормализации отношений с Западом. Это наш сосед, данный нам Богом. С соседями надо жить нормально. Если они хотят с нами на равных сотрудничать и дают сигналы к этому — мы примем этот сигнал.

Мы не хотим воспользоваться сложившейся ситуацией и сделать хуже для России. Хуже для России — хуже для нас. Мы будем управлять всеми процессами на этой земле, но не во вред нашим друзьям-соседям и тем более братской России.

Встреча Главы государства с руководителями и Администрацией Президента напоминала мужской разговор — открытый и откровенный. Александр Лукашенко четко очертил ситуацию, поставил задачи и пожелал успехов в работе обновленному коллективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.