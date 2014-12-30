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Нового министра по налогам и сборам - Сергея Наливайко - представили 30 декабря ведомству

30 декабря 2014 08:17
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Новости Беларуси. Представлен и новый министр по налогам и сборам. Сергей Наливайко до этого занимал пост первого заместителя министра в этом же ведомстве. Новый руководитель заверил, что поставленные перед ним задачи по обеспечению справедливости и прозрачности налоговой системы будут выполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наливайко Сергей, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:
Главой государства были поставлены задачи по поиску дополнительных источников дохода бюджета без создания дополнительного напряжения в обществе. Как было справедливо абсолютно отмечено, есть масса секторов экономики, которые не считают нужным и необходимым вносить дополнительную необходимую лепту в бюджет в соответствии с нашим законодательством. Поэтому задача перед министерством, передо мною как министром поставлена обеспечить справедливость, прозрачность и простоту налоговой системы в той степени, в какой это может быть реализовано на сегодняшний день.

# Отставки и назначения в Беларуси # Сергей Наливайко

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