Александр Лукашенко: Деньги, власть и собственность — стабильность любого государства

Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси — это политический штаб страны. Об этом заявил Александр Лукашенко 30 декабря, представляя нового руководителя Администрации Александра Косинца.

Глава государства подчеркнул, что это человек решительный и энергичный, и от него будет зависеть многое. Важнейшее направление деятельности Администрации Президента — работа с кадрами. Главное, как подчеркнул Александр Лукашенко, - профессионализм, самоотдача и результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будущий год, как я уже сказал, экзамен для всей власти. Народ даст оценку нашей общей работе. Никаких чрезвычайных задач у нас нет. Задачи прежние: сберечь мир и порядок в стране, обеспечить рост экономики и достойный уровень жизни людей.

Вы знаете, я вот сегодня прочитал наших ярых оппозиционеров, которые рядятся в тогу великих специалистов и профессионалов. Может быть они и профессионалы, я не оспариваю, но постоянно критикуя курс, которым идет Беларусь, они не предлагали никогда конкретики. Вот сегодня несколько из них раскрылись. И что они предлагают? Диверсифицировать рынки сбыта не уходя из России. А когда мы ставили задачу потерять наш главный рынок сбыта? И когда мы не говорили о том, что рынки надо диверсифицировать, чтобы не зависеть только от одного, пусть даже братского, крупного рынка? Мы это никогда не отрицали. Мы разве отрицали когда-нибудь? Не единожды уже сказано о том, что нам надо быть конкурентоспособными, производя высокого качества продукцию. И подчеркиваю, цитирую: снижая себестоимость продукции. Причин для роста цены нет. Потому что себестоимость продукции не увеличилась. Составляющая себестоимость не выросла. У нас сегодня главное в себестоимости - ресурсы и сырье. Нам очень часто говорят: надо провести структурную перестройку экономики. Вот я хотел бы, чтобы эти писаки и великие советники, критиканы сказали, что они имеют в виду под структурной перестройкой экономики. Если это скопом, как это сделали наши соседи, взять все разделить и раздать - это не наш путь. Это не наш курс. Я вчера об этом уже сказал.

В очередной раз кризис нас научил, что государственная собственность всегда является, в этот по крайней мере период становления нашего государства, оплотом нашей независимости, оплотом сохранения трудовых коллективов, а равно и оплотом нашей стабильности. Не было бы этой собственности, мы бы бегали, как в России, кого-то уговаривая, еще хуже, как в Украине, чтобы они, видите ли, нам помогли стабилизировать ситуацию. Деньги, власть и собственность, которая является наряду с деньгами основой любой власти. Эти три вещи - стабильность любого государства.