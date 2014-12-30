Нового руководителя - Михаила Журавкова - представили 30 декабря Министерству образования

Новости Беларуси. Нового руководителя представили коллективу Министерства образования. С назначением на новую должность Михаила Журавкова поздравил премьер-министр Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кандидатскую диссертацию Михаил Журавков защитил в 26 лет, а уже в 32 стал одним из самых молодых в стране докторов наук. Он основатель и руководитель белорусской школы по геомеханике. С 2009 года он занимал должность первого проректора БГУ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Самое пристальное внимание сейчас надо уделить средней школе. Определиться все-таки, что такое базовое образование. У меня несколько задумок по созданию такой общественной комиссии на государственном уровне, куда бы вошли представители бизнеса и школы, и учащиеся, и какие-то административные структуры для того, чтобы сообща все-таки вырабатывать единое мнение, как дальше нам развивать школу. Есть много вопросов по высшей школе. Нам обязательно надо вступить в Болонский процесс.