Александр Лукашенко: Мы будем делать все, чтобы в Украине был мир и покой — мы в этом заинтересованы

Новости Украины. Беларусь будет делать все возможное для установления мира в Украине. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Киев, где накануне состоялась встреча на уровне руководителей государств. Стороны обсудили широкий спектр вопросов — от экономики до ситуации на востоке Украины. Петр Порошенко рассчитывает на возобновление «минских переговоров». О чем еще говорили президенты, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей, СТВ:

Воскресенье — день, когда официальные встречи обычно не проводят. Но и визит Александра Лукашенко накануне в Киев носил статус «рабочего». Президент Беларуси отправился в Украину по приглашению Петра Порошенко.

Александра Лукашенко в Киеве ждали во второй половине дня. Петр Порошенко встречал коллегу у так называемого Дома с Химерами. Здание с мифическими скульптурами на фасаде - часть администрации Президента Украины. Именно здесь и прошли переговоры.

Минск и Киев — партнеры стратегические. В первую очередь в торговле. Южный сосед — второй в СНГ в списке импортеров белорусской продукции. Кстати, за этот год в Украину поставлено товаров на 3,5 миллиона долларов. И, несмотря на сложную ситуацию, задолженностей по оплате нет, а Киев заинтересован только в расширении сотрудничества. Однако не только экономические вопросы значились накануне в повестке встречи двух президентов. Обстановка на юго-востоке Украины по прежнему остается напряженной. Беларусь всегда готова подставить плечо.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу искренне, чтобы был мир, чтобы в Украине было хорошо. Многие это понимают, как какие-то игры. Я знаю, что вы не так это воспринимаете. Вы Президент, вам больно. Мне тоже больно. И я из этого исхожу. Поэтому, если нужно будет, я вам еще тогда сказал: Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то - скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем, мы родные люди. Мне говорят: вот Лукашенко там чего-то боится. Я не боюсь. Я не хочу вообще не то, чтобы в Беларуси это повторилось, чтобы в Украине это было. Вот моя истинная позиция и позиция Беларуси.

Киев настроен на возобновление «минских переговоров». Этот термин уже прочно укрепился в политическом диалоге. Глава украинского государства поблагодарил президента Беларуси за возможность встречи трехсторонней контактной группы и обратил внимание на дружественный характер отношений как между двумя странами, так и между президентами.

Петр Порошенко, президент Украины:

Я благодарю вас за то, что во время этого процесса мы действительно получили уникальную возможность хоть какого-то диалога в рамках трехсторонней контактной группы для решения насущных проблем, которые сейчас связаны. Вместе с тем, я хочу отдельно поблагодарить вас за совершенно четкую позицию Беларуси по поводу суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны.

В расширенном составе политики обсудили конкретные практические вопросы взаимодействия, в частности, в топливно-энергетической сфере и машиностроении. Принято решение создать совместный с Украиной телеканал.

Во время общения тет-а-тет лидеры двух стран детально обсудили ситуацию на юго-востоке страны, поэтому в присутствии членов делегации Александр Лукашенко еще раз заверил: Беларусь будет делать все возможное для установления мира в Украине.

Александр Лукашенко:

Все, что было обещано белорусами, свято исполняется, вы к нам претензий не имеете. Даже один на один, имея наши дружеские отношения, вы меня не упрекнули ни в чем. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы здесь был мир и покой. Мы кровно в этом заинтересованы. И не только с точки зрения того, что мы один народ: мы славяне, мы родные братья. Украинцы для нас люди не чужие. Это и большая практическая польза - 7 миллиардов товарооборот. Кто заместит этот товарооборот для Беларуси и Украины? Никто. Второе: господом Богом нам предначертано жить на этой земле плечо к плечу. Всегда жили по-человечески. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы здесь было хорошо.

Петр Порошенко, президент Украины:

Я хочу со своей стороны задекларировать, что Украина искренне заинтересована, чтобы торгово-экономические, политические, отношения безопасности развивались с максимальной интенсивностью между нашими странами.

К ситуации в Украине Белорусы неравнодушны. Все-таки добрососедство — наш национальный принцип. В нормализации обстановки заинтересованы все стороны, ведь от этого зависит спокойствие, не только на политической арене, а в, что немаловажно, в экономической сфере — а это в конечном итоге касается каждого их нас.

Александр Радьков, помощник Президента Республики Беларусь:

Мы согласны на то, чтобы работали совместные предприятия по производству не только сельскохозяйственной техники, но и другого промышленного, электронного оборудования,. И опыт у нас есть. Это работа совместных предприятий. Мы увидели, что и украинская сторона, и президент Порошенко на это настроен. Эти связи надо восстанавливать. И чем быстрее мы их восстановим, тем больше будет проку от нашего взаимодействия в экономической сфере. Потому что, допустим, если совместные предприятия наберут силу - а такой опыт сотрудничества уже есть, - тогда мы сможем совместную продукцию, пользуясь этим взаимодействием и экономическим, и политическим, и нашими возможностями в том числе географическими, поставлять эту продукцию и на территорию Таможенного союза, и на территорию Евросоюза.

Несмотря на то, что встречались политики в выходной день, информация о переговорах разлетелась в эфирах и на страницах изданий за считанные часы. Ко встрече большой интерес со стороны крупнейших СМИ.

Итоги переговоров активно обсуждаются в экспертном сообществе. Сегодня с рабочим визитом Киев посетил и лидер Казахстана. Нурсултан Назарбаев встретился с президентом и премьер-министром Украины. Аналитики сходятся во мнении: решение Украинской проблемы — ключевой вопрос для участников евразийской интеграции.

Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Безусловно, нет ничего зазорного в сотрудничестве Минска и Астаны с Киевом. Для Минска и Астаны Киев остается торгово-экономическим партнером, и, безусловно, они имеют право и должны сотрудничать на самом высоком уровне, и это не вызывает у нас никаких озабоченностей.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Ключевой вопрос для стран-участниц евразийской интеграции, ключевой вопрос даже для стран Европейского союза — удастся ли, когда наконец решить дестабилизирующие всю Европу проблемы Украины. Наша постоянная позиция на то, чтобы в Европе было больше мира, больше спокойствия, оказалась востребованной в эти тяжелые месяцы 2014 года. Это отметил и президент Украины, что «минская площадка» стала уже фактически новым выражением в мировой политике. И, как бы мы, по вполне понятной скромности, не хотели бы преувеличивать свои заслуги — они действительно очень серьезные. И на эти заслуги обратили внимание ведущие мировые державы.

Украинский вопрос, наверняка, обсудят и завтра в Москве. В российской столице президенты встретятся на саммите ОДКБ и заседании Евразийского экономического совета.