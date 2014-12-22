Беларусь и Украина создадут совместный телеканал

Новости Украины. Беларусь будет делать все возможное для установления мира в Украине. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Киев, где накануне прошли переговоры на уровне глав государств. Стороны обсудили широкий спектр вопросов: от экономики до ситуации на востоке Украины.

Украина – один из главных торговых партнеров Беларуси. И развивать отношения с этим государством жизненно необходимо, несмотря ни на что. Об этом не раз говорил президент.

Александр Лукашенко с рабочим визитом отправился в Киев. Около двух часов дня кортеж президента прибыл в Национальный аэропорт «Минск».

Красная ковровая дорожка, хлеб-соль – встреча на высшем уровне. Начало серьезного разговора – ближе к вечеру.

Александр Лукашенко в формате тет-а-тет сделал акценты на экономике. Несмотря на ситуацию в Украине, двусторонний товарооборот не только не упал, а наоборот – вырос.

Это говорит о серьезной заинтересованности в покупке белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный момент: со стороны Украины нет ни цента задолженности по контрактам. В то же время Беларусь всегда будет готова оказать помощь соседнему государству – заверил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В средствах массовой информации: «Война, война и прочее». Но у нас товарооборот, Беларуси и Украины, не упал. Даже вырос. Более того, Украина сегодня заинтересована в покупке наших товаров.

Если нужно будет, я вам еще тогда сказал, Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то – скажи. Мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь. Для нас это не игра.

В свою очередь Петр Порошенко рассчитывает на возобновление интенсивности минских переговоров.

Глава украинского государства поблагодарил президента Беларуси за полученную уникальную возможность диалога трехсторонней контактной группы и обратил внимание на теплый и дружественный характер отношений как между странами, так и между президентами.

Петр Порошенко, президент Украины:

Отдельно хотел поблагодарить вас за гостеприимство, оказанное делегации трехсторонней контактной группы, которая проводит переговоры в Минске. Благодаря нашему с вами эффективному взаимодействию сегодня уже в историю дипломатии вошли термины «минский формат», «минский меморандум», «минский протокол» и «минские договоренности». Весь мир сегодня говорит, что они являются основой мирного плана президента Порошенко и основой мирного процесса в Украине.

Второй раунд переговоров – заседание в расширенном формате с участием членов делегации. Были рассмотрены конкретные практические вопросы взаимодействия. К примеру, принято решение создать совместный с Украиной телеканал.

Также Александр Лукашенко рассказал, что президенты отдельно обсудили ситуацию на востоке Украины. Для Беларуси важно сделать все возможное для установления мира в братской стране.

Александр Лукашенко:

Хочу заверить, что так же, как и по политическим вопросам, мы абсолютно прозрачны, мы абсолютно искренни, откровенны. И если только мы сможем где-то вместе или мы что-то можем сделать для Украины, или мы видим, что Украина может для нас в экономической части что-то сделать, мы об этом скажем прямо и откровенно. Но в данном случае вы на нас абсолютно можете рассчитывать.

Я понимаю, больной вопрос для президента Украины – это, как вы сказали, я президент мира. Очень больной вопрос – конфликт на востоке Украины. Я не буду тут, мы долго с вами говорили на эту тему тет-а-тет, я скажу, что все, что было обещано Беларусью, свято выполняется, вы к нам претензий не имеете. Даже один на один, имея наши дружеские отношения, меня не упрекнули ни в чем. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы здесь был мир и покой. Мы кровно в этом заинтересованы. Будем все делать для того, чтобы здесь было хорошо.

И я вам сказал: мы что-то сможем для вас сделать – позвоните и скажите, что вот это, это надо сделать, надо подключиться к тому, к другому процессу. И я вам просто гарантирую: если вы примите решение, как вы уже заявили, продолжить диалог в Минске, или надо будет на минской площадке что-то обсудить, вы знаете, что у вас там есть друзья. Мы всегда готовы выполнить любое ваше поручение.

Петр Порошенко:

Хочу со своей стороны задекларировать, что Украина искренне заинтересована, чтобы торговые, экономические, политические, отношения безопасности развивались с максимальной интенсивностью между нашим странами. Я благодарю за то, что мы в формате тет-а-тет смогли обсудить целый ряд принципиальных моментов. Они касались как и обмена мнениями по ситуации безопасности, ситуации на востоке страны.

Еще раз хочу подчеркнуть и поблагодарить за предоставленную возможность работать трехсторонней контактной группе в Минске и реальные плоды создания документа, который сегодня всем миром признан как базовый для обеспечения мирного процесса и деэскалации конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской области.

Официальная повестка очень насыщенная. Руководители государств обсудили финансовые вопросы, деятельность в международных организациях и взаимодействие в сфере безопасности. Но главной темой все же была экономика.

Украина – один из стратегических торговых партнеров Беларуси. Товарооборот – второй среди стран СНГ. Высокими можно назвать и показатели нашего экспорта: с начала года в Украину поставлено товаров на 3,5 миллиарда долларов.