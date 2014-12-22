Минск настроен на скорейшую стабилизацию ситуации в Украине, ведь это залог успешной работы экономик двух стран

Новости Беларуси. Итоги переговоров 22 декабря озвучил и помощник Президента Беларуси Александр Радьков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск настроен на скорейшую стабилизацию ситуации, ведь это залог успешной работы экономик двух стран.

Александр Радьков, помощник Президента Республики Беларусь:

Мы согласны на то, чтобы работали совместные предприятия по производству не только сельскохозяйственной техники, но и другого промышленного оборудования, электронного оборудования. И опыт у нас есть. Это работа совместных предприятий. И мы увидели, что и украинская сторона, и президент Порошенко на это настроен. Вот эти связи надо восстанавливать. И чем быстрее мы их восстановим, тем больше будет проку от нашего взаимодействия в экономической сфере. Потому что, допустим, если совместные предприятия наберут силу, а такой опыт сотрудничества уже есть, тогда мы сможем совместную продукцию, пользуясь вот этим взаимодействием (и экономическим, и политическим, и нашими возможностями, в том числе географическими), поставлять эту продукцию и на территорию Таможенного союза, и на территорию Евросоюза.