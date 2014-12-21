Декрет Президента № 5: плюсы и минусы документа и к чему нововведения должны привести

Новости Беларуси. 10 дней остается до вступления в силу декрета № 5. Теперь документа № 1 для тех, кто стоит у руля предприятий и простых трудовых «лошадок» – их работников. Требования и к тем, и к другим ужесточатся. Однако все это должно привести к улучшению показателей хозяйственной деятельности. Государство будет спрашивать строже с начальника, но при этом его права как управленца расширятся. Однако за провал в работе топ-менеджеру придется забыть на несколько лет про мягкое кресло управленца.

Вот так выглядит Декрет № 5, который 15 декабря подписал Президент страны. Документ хоть и небольшой по количеству страниц, зато очень значимый для качества работы. Касается он каждого. До вступления его в силу остается всего полторы недели. И до 1 января каждый руководитель должен ознакомить с ним свой коллектив. Ведь с Нового года и работать предстоит по-новому.

Среди бумаг и писем этот документ на рабочем столе председателя Заславского горисполкома на самом видном месте. Некоторые пункты декрета выделены – изучают скрупулезно.

Высокую должность Светлана Карташева занимает уже 3,5 года. Делится: к работе и без того относится ответственно, все-таки глава города. В ее коллективе злостных нарушителей нет, штат небольшой – всего 17 человек. С лентяями и бездельниками советует расставаться незамедлительно. Да и в Декрете четко прописано: три часа неявки на работу – это уже прогул, а он в свою очередь – повод для увольнения.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Если раньше носились с этим работником (куда его деть, давайте пожурим на общем собрании), то теперь ответственность повышается. Если ты выпил и не явился на работу – до свидания.

На территории Заславля – больше 800 предприятий. На доске почета – самые преуспевающие. Тоже своеобразный стимул и для коллективов, и для руководителей. К назначению последних теперь будут относиться внимательнее.

Если с предыдущего места работы директора уволили за бесхозяйственность, откровенные провалы или по другим дискредитирующим обстоятельствам, на ближайшие пять лет кабинет руководителя для него закрыт. Да и в целом соискателя на высокую должность будут рассматривать пристальнее.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Назначение директората будет проходить через согласование как местных органов, так и Минского районного исполнительного комитета. И тогда мы уже сами будем несколько ближе знакомиться с теми руководителями, которыми приходят, будем видеть, откуда они идут. И, скажем так, повышается наша ответственность, если мы будем давать согласование.

На первый взгляд ее работа как будто не видна. Тем не менее, секретарь – это и помощник главы города, и связующее звено между специалистами, а иногда даже психолог. Телефон приемной горисполкома не смолкает, ответ нужно найти и на каждое письмо. От того, насколько ответственным будет человек на этой, казалось бы, невысокой должности, напрямую зависит скорость решения многих вопросов.

Алина Редько, ведущий специалист Заславского городского исполнительного комитета:

Декрет № 5 дает право руководителю уже сейчас, если я, в частности, выполняю свои обязанности недобросовестно разово или повторно, она имеет право до 12 месяцев лишить меня премиальных. Если раньше это было увольнение, замечание, выговор, то на сегодняшний день это еще и материальное стимулирование, что немаловажно для каждого из нас.

Вместе с кнутом в Декрете № 5 есть и пряник – материальное вознаграждение. Лентяя лишили премии – стимул для других выполнить работу хорошо, все-таки деньги должны распределиться.

Александр Товстыка – начальник отдела персонала белорусского флагмана по производству бытовой техники. На карандаше кадровика – 8 тысяч человек. Новый документ поможет оперативнее работать в таком огромном коллективе. Кроме того, производство постоянно модернизируется, меняются и условия труда – этот пункт в Декрете тоже прописан.

Александр Товстыка, начальник отдела персонала предприятия по производству бытовой техники:

Мы не ждем целый месяц от работника согласен ли он работать в новых условиях или нет. Целый месяц – все-таки это солидное время. А теперь – 7 дней. Это хорошее подспорье для производства.

Николай Свиридович на предприятии начинал со слесаря, был сварщиком. Вот уже 30 лет работает бригадиром. Любой недочет или неаккуратная работа не ускользнут от опытного взгляда. Легко вычислит и сотрудника, работающего спустя рукава.

Николай Свиридович, бригадир слесарей-сборщиков бытовой техники:

Допустим, 50 рабочих операций. Приходит мастер и говорит, что работает Иванов. Приходим к Иванову и спрашиваем, почему допустил тот или иной дефект.

Мы работаем качественно. Посмотрите, какой холодильник. Это же кукла, а не холодильник.

Такой холодильник без строгой трудовой дисциплины не получится – уверен Николай Яковлевич. С 1 января работать придется еще ответственнее. Поблажек не будет.

Николай Свиридович, бригадир слесарей-сборщиков бытовой техники:

Есть, конечно, нерадивые работники. Для них в основном направление, чтобы уменьшилось появление на работе в нетрезвом состоянии. Ко всем прогульщикам и пьяницам нужно применять жесткие меры.

Сергей Новицкий, генеральный директор предприятия по производству строительных материалов:

Есть такой прибор – алкотест. Если мы сомневаемся, что человек в нетрезвом состоянии, мы ему даем ему этот прибор. Потому что если с человеком что-то случилось до проходной, то это его проблемы. Если на территории предприятия, то виноват уже я.

Директор предприятия Сергей Новицкий соглашается пройти тест. На приборе – ноль промилле. Такую процедуру здесь практикуют уже давно и относятся к ней с пониманием. От этого зависит безопасность труда, все-таки работа с оборудованием (а это сложные миксеры, готовящие строительные смеси) – не шутка. По-своему здесь борются и с другими вредными привычками.

Сергей Новицкий, генеральный директор предприятия по производству строительных материалов:

Проводим конкурс на лучшего баскетболиста. Первый приз – 10 миллионов. В перерывах вместо курения они приезжают и бросают.

Предприятие, которым руководит Сергей Новицкий, – частное с иностранным капиталом. Вне зависимости от формы собственности Декрет № 5 распространяется на все компании на территории страны. В работе по-новому руководитель видит только плюсы не только для своего завода, но и для всей экономики.

Сергей Новицкий, генеральный директор предприятия по производству строительных материалов:

Тут даже больше пряников в этом Декрете, чем кнутов. Хотите хорошо зарабатывать – хорошо работайте и получайте достойную заработную плату и плюс бонусы, но бонусы заработанные.

Директор этого предприятия был в составе группы, которая и работала над документом. Туда вошли представители Администрации Президента, Правительства, депутаты, руководители компаний как государственных, так и частных.

Проект Декрета дважды попадал на стол главы государства и дважды отправлялся на доработку.

От честности и трудолюбия каждого на своем рабочем месте сегодня зависит то, как страна будет жить завтра. Ведь успех каждого предприятия – это вклад в экономику.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Президент принял решение о том, чтобы в максимальной степени задействовать тот ресурс, который прежде всего находится в распоряжении у нас в стране. А этот ресурс – это дисциплина и порядок. Кто бы ни ерничал и ни говорил о том, что это не самые главные позиции в рыночной экономике, но я еще раз хочу подчеркнуть (и глава государства постоянно об этом говорит), что, к сожалению, наша страна не настолько богата, чтобы какие-то проблемные вопросы решать путем двух или трех качков нефти. Поэтому выход из непростой экономической ситуации, складывающейся на внешних рынках, прежде всего в наведении порядка и дисциплины на каждом рабочем месте.

Ответственные и трудолюбивые работают далеко не везде.

В 2014 году 124 тысячи работников привлечены к дисциплинарной ответственности, 43 тысячи уволены за прогулы.

Кстати, если с работником расстались по дискридитирующим обстоятельствам (будь то хищение имущества, нарушение требований охраны труда или даже прогул) скрыть эти факты при устройстве на работу не получится.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Появляется новое основание увольнения руководителя. Это за сокрытие настоящих причин увольнения работника. Если работник должен быть уволен по дискредитирующим обстоятельствам, а он увольняется по соглашению сторон, то это также является основанием для привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Профессионализм и компетентность на каждом уровне – залог успеха любого дела. Да и оценка работы руководителя зависит от результата труда целого коллектива. Поэтому тезис «кадры решают все» будет актуален всегда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.